Slik vil kommunen bremse smitten i Bergen. – Vi er bekymret. Neste uke kan bli krevende.

Strengere kontroll på utsteder og nye ansettelser på legevakten er blant tiltakene.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Fredag ettermiddag holdt Bergen kommune pressekonferanse om den økte smitten i Bergen. Foto: Tuva Åserud

Fredag varslet helseminister Bent Høie en rekke tiltak for å bremse koronasmitten i Norge.

Kort tid etter fortalte byrådsleder Roger Valhammer om arbeidet for å gjøre det samme her i Bergen.

Bekymret for utviklingen

– Smittesituasjonen er økende i Bergen. Vi er bekymret for hvordan den vil utvikle seg fremover, sier byrådsleder Roger Valhammer (Ap).

Han sier neste uke kan bli krevende, både på grunn av studiestart og fordi mange er tilbake fra ferie og begynner på jobb igjen for fullt.

Helsebyråd Beate Husa (KrF). Foto: Tuva Åserud

Ansetter flere helsearbeidere

Bergen kommune har til sammen testet 1343 personer fra mandag til torsdag denne uken, forteller Husa. Det er ifølge henne ny rekord.

Bare på torsdag ble over 400 testet.

Nå har legevakten i Bergen ansatte ti nye personer for å kunne øke testkapasiteten, forteller medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen.

– Ikke en bølge nummer to

Hansen sier at smittesituasjonen i Bergen foreløpig er under kontroll.

– Vi er i en helt annen situasjon nå enn vi var i mars. Det er bygget opp en kapasitet på testing og smittesporing som gjør at det skal mer til før vi mister kontrollen, sier Hansen.

– Er dette starten på en koronabølge nummer to?

– Fortsatt er det et så lavt antall at det ikke er riktig å kalle det for en ny bølge. Men hva vi har i vente kan bare spåmenn si.

Trond Egil Hansen, medisinsk fagsjef i Bergen kommune, sier på pressekonferansen fredag at det skal mye til før Bergen kommune mister kontrollen over smittesituasjonen. Foto: Tuva Åserud

Vurderer flere teststasjoner

På regjeringens pressekonferanse sa Høie at tiltak knyttet til inn- og utreise av landet vil skjerpes.

I Bergen har Flesland startet arbeidet med en egen teststasjon, som åpner søndag.

Kommunen vurderer også å ha liknende tilbud flere plasser.

Helsebyråd Husa sier kommunen foreløpig ikke har konkrete planer om flere teststasjoner, men at havneområder er neste på listen.

Ikke egne råd om munnbind foreløpig

Regjeringen har foreløpig ikke kommet med råd om bruk av munnbind, og det gjør heller ikke Bergen kommune ennå.

– Vi kommer til å følge de nasjonale rådene i utgangspunktet, og så vil vi vurdere etter hvert om det er tilstrekkelig i Bergen, sier Valhammer

– Det er krevende for oss som lokalmyndighet å forholde seg til at det ikke er kommet klarere nasjonale råd knyttet til munnbind. Jeg håper det kommer råd så raskt som mulig.

Bergen kommune foreløpig er i en «komfortabel situasjon» når det gjelder beholdning av munnbind, forteller Valhammer.

Likevel er de bekymret for at høye priser på munnbind kan skape sosiale forskjeller.

Dette ønsker kommunen å arbeide for å unngå, sier han, men vil ikke si noe mer konkret før de nasjonale rådene er klare.

Dobler kontroller på utesteder

Skjenkestopp på utesteder ved midnatt hver natt er også et av de nye tiltakene Høie annonserte på regjeringens pressekonferanse.

I forlengelsen av det vil Bergen kommune doble kontrollene på utesteder i Bergen allerede lørdag.

Både Valhammer og Husa uttrykker bekymring for at folk vil fortsette å drikke andre steder.

– Det er ikke gitt at situasjonen blir bedre, hvis det er sånn at folk flytter festene til små hybler, sier Valhammer til BT.

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) er ikke utelukkende positiv til skjenkestopp ved midnatt, og er bekymret for at folk heller vil samles i små leiligheter. Foto: Tuva Åserud

Anbefaler hjemmekontor ut året

Valhammer hadde også anbefalinger å komme med når det gjelder arbeidsplasser.

Han bruker Bergen kommune som eksempel, hvor ansatte nå har blitt bedt om å ha hjemmekontor frem til nyttår.

– Dette er ikke den eneste rette måten å gjøre på, men vi forventer at alle arbeidsplasser, både offentlige og private, bidrar til å unngå trengsel på buss og bybane, sier Valhammer.

Alle tre oppfordret også flere ganger til å fortsette å holde avstand.

– Avstand er det mest effektive virkemiddelet vi har, sier Husa.