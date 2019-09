– Close race, sa en nervøs Terje Søviknes (Frp) da valglokalene i nye Bjørnafjorden kommune stengte. Men ved midnatt måtte han innse at slaget var tapt.

Da sto samarbeidspartiene Frp og Høyre med 17 mandater, mens de øvrige partiene har 18 mandater.

Etter 20 år som ordfører i Os glapp flertallet da kommunen ble slått sammen med Fusa til Bjørnafjorden kommune.

Da valgkvelden var omme viste stemmetallene at de øvrige partiene bestemmer hvem som blir første ordfører i Bjørnafjorden.

Fremdeles er Frp det største partiet med 32,1 prosent av stemmene, men trenger støtte fra minst ett annet parti i tillegg til Høyre for å fortsette.

– Alt er usikkert

Søviknes selv virket bekymret allerede tidlig på kvelden.

Sammen med resten av valgstyret spiste han middag på restauranten Havnesjefen i Os sentrum i timene før valglokalenen ble stengt.

– Kan du få med deg Senterpartiet som støtteparti og fortsette som ordfører i den nye kommunen?

– Alt er usikkert. Vi får se. Men jeg mener det kan være fornuftig at det største partiet i Os og det største partiet i Fusa samarbeider i den nye storkommunen, svarte Søviknes.

Tenker ikke på tap

– Hva gjør du hvis du taper dette valget?

– Det har jeg ikke ofret en kalori til å tenke på. Nå har det bare dreid seg om valgkamp. Men det er jo et valg i Vestland også, sa Søviknes.

Ved midnatt var han innforstått med at han ville trenge hjelp fra et tredjeparti.

– Alt tyder på at vi glipper med et mandat. Men Frp er fremdeles det største partiet i den nye kommunen. Det må ha betydning når vi nå skal forhandle om makten. Men nå må valgresultatet først synke inn før vi tar neste steg, sier Søviknes.

Søviknes, som også er nestleder i Frp har vært ordfører i Os siden 1999. Os er blitt Frps utstillingsvindu, og i forrige kommunevalg fikk Frp en oppslutning på 39,5 prosent.

Håper fortsatt

Os Frp holdt mandag kveld valgvake på Liens Kafe & Musikkbar i Os sentrum. På veggene hang plakater av Terje Søviknes i gigantiske størrelser. Et TV-team fra NRK har tatt oppstilling i et hjørne, TV 2 i et annet, mens storskjermen på veggen sendte direkte.

Det ble servert kaffe og kaker, og øl, vin og brennevin. Og pizza.

– Dette er MGD-pizza, sier Frp-eren og peker mot vegetarpizzaen.

Søviknes sier han fremdeles et ørlite håp om flertall.

– De siste poststemmene kommer inn først i morgen tirsdag. Det dreier seg om minst 300 stemmer, men det kan bli flere. Disse kan være avgjørende, sier Søviknes.

MDG den store vinneren

1. januar 2020 skal Os slås sammen med Fusa kommune, og sammen blir de Bjørnafjorden.

Ved midnatt hadde Høyre har 13,5 prosent. Det betyr at Frp fremdeles er det største partiet og får 12 mandater, mens Høyre får fem mandater.

I Fusa var det Sp og Ap som gjorde det best ved forrige kommunevalg med en oppslutning på henholdsvis 27,2 og 25,6 prosent.

Ved midnatt hadde Ap 20,9 prosent av stemmene og Sp 15,2

Mest frem går Miljøpartiet De Grønne som dobler oppslutningen, og øker representasjonen i kommunestyret fra to til fire representanter. Ved midnatt lå partiet an til 8,9 prosent av stemmene.