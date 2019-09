Fanget på dashcam: Her smeller det i E16-tunnelen

– Viser hvor galt det kan gå med ruskjøring.

Denne uken var det rettssak etter en trafikkulykke i Risnestunnelen på E16 mellom Voss og Bergen.

I retten møtte en mann i midten av 20-årene, tiltalt for brudd på veitrafikkloven. Han er verken dømt eller bøtelagt tidligere.

Bakgrunnen for tiltalen er en ruspåvirket kjøretur han foretok for snart to år siden.

I retten viste politiadvokat Kjersti Katrine Svendsen en cirka 20 minutter lang video fra dashbordkameraet til bilisten som kjørte bak.

Hun deler filmen med BT i håp om at den kan få frem farene ved ruskjøring, og dermed virke forebyggende.

– Videoen viser til dels stygg og farlig kjøring før ulykken. Og så viser den hvor galt det kan gå, sier Svendsen.

KRASJ: Her har ulykken i november 2017 akkurat skjedd. Politiet/skjermdump fra video

– Har beklaget

Tiltalte ble selv alvorlig skadet og måtte hjelpes ut av personbilen han kjørte.

Føreren av varebilen som ble truffet fikk lettere skader.

BT var ikke til stede under rettssaken. Forsvarer for mannen i 20-årene, advokat Marcus Monsen, sier klienten tidlig erkjente straffskyld.

– Han har beklaget overfor fornærmede og ønsker nå å legge saken bak seg, sier Monsen.

Advokaten poengterer at den lange saksbehandlingstiden har vært en ekstrabelastning, og at tiltalte nå er tilfreds med at rettssaken er ferdig.

– Han erkjente tidlig, påtale har brukt lang tid og min klient har ventet lenge på hovedforhandlingen i retten. I retten argumenterte vi derfor for at betinget fengsel vil være en korrekt reaksjon.

POLITIADVOKAT: Kjersti Katrine Svendsen tok ut tiltale i saken. – Jeg tenker han er heldig som ikke tok livet av han som kom imot, sa hun til BT i vår Ørjan Torheim (arkiv)

– Fortsatt preget

Politiadvokat Svendsen sier fornærmede i saken, sjåføren av varebilen, fortsatt er preget av saken når han kjører bil.

– Han stoler ikke på trafikanter som kommer imot.

Fordi dette var en sak etter veitrafikkloven, fikk fornærmede ikke oppnevnt bistandsadvokat.

Dermed la politiet selv frem et krav om oppreisning, utarbeidet av Naf, på opptil 50.000 kroner. Ifølge Svendsen er partene enige om at det er grunnlag for slik erstatning, men uenige om størrelsen.

Svendsen mener også at tiltalte må sone noe i fengsel, selv om saken har tatt lang tid å få for retten.

Hennes påstand ble fengsel i 45 dager, med 30 dager som en betinget del.

BLE FRIGJORT: Tiltaltes bil havnet på siden med førerdøren ned, og han måtte hjelpes ut. Bildet er tatt etter at han var frigjort av redningsmannskapene. Politiet

Flere stoffer

Tiltalte skal ha kjørt under påvirkning av både alprazolam og THC. Det siste er det viktigste psykoaktive virkemiddelet i cannabisplanten. Alprazolam er et legemiddel som ofte brukes som rusmiddel.

Svendsen la til grunn en påvirkningsgrad tilsvarende over 0,5 i promille, men under 1,2.

ULYKKESSTEDET: På dette bildet, tatt i retning mot Bergen, står fornærmedes bil fremst. Tiltaltes bil, her snudd tilbake på hjulene, står bak med fronten mot tunnelveggen. Politiet

«Sakkyndig uttalelse kom ikke noe nærmere enn at påvirkningsnivået kunne vært over 1,2, men uten sikker nok konklusjon», opplyser Svendsen i en e-post til BT.

Dom i saken er ventet i løpet av måneden, ifølge politiet.