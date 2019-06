Iselin Fauskanger måtte til legevakten med sin eldste datter. Den yngste datteren er fremdeles innlagt på sykehus.

Fauskanger forteller at den yngste datteren hennes, på tre år, ble sendt til Haukeland torsdag morgen.

– Mannen min er oppe der sammen med henne nå, sier hun.

Nå er moren tilbake på legevakten med den eldste datteren, på fem.

Rundt 200 personer skal ha vært i kontakt med legevakten det siste døgnet.

Fauskanger sier hele familien på fire har vært syke siden mandag.

– Vi trodde først det var magesjau.

– Melding kom for seint

Så kom meldingen fra Askøy kommune torsdag kveld. Da koblet de det til vannet.

– Jeg synes det er veldig dårlig at den meldingen kom først da. De burde oppdaget det for lenge siden, sier Fauskanger.

Hun bor i Kyrkjelevegen, og får vannet fra Kleppe. Fauskanger sier hun har snakket med flere i gaten, og over 20 stykker skal være syke.

Hos familien Fauskanger er det den yngste datteren som har hatt det verst, forteller hun.

– Vi tror hun er over det verste, men vi vet ikke noe enda. Vi tror det går fint, sier hun.

Utvidet åpningstider

Til vanlig er det bare legekontoret som er åpent på dagtid på Askøy.

Ingen av dem BT har snakket med på venterommet der har kommet for tilsyn av lege som følge av vannsituasjonen.

Det er imidlertid mange som ringer inn og er bekymret, forteller en av de ansatte.

Fredag har de også åpnet legevakten, som til vanlig er stengt på dagtid, hvor to leger er på jobb.

I løpet av en times tid torsdag formiddag er det cirka ti personer som har kommet til legevakten.

Rune Sævig

– Ble veldig dårlig

Jan-Egil Elgsås og hans to sønner opplevde også å bli syke denne uken.

Elgsås bor sammen med familien sin på Kyrkjelemyra, midt på Øvre Kleppe på Askøy. Elgsås var den første i familien som ble dårlig.

– Jeg var på jobb, og var i toppform. Så ble jeg veldig dårlig på kort tid.

Kort tid etter at Elgsås kom hjem, ble sønnen på syv år dårlig.

– Han ble veldig dårlig med både feber og magetrøbbel.

Noen timer seinere ble også sønnen på 19 år også syk.

– Han oppsøkte legevakten, men fikk beskjed om at det var fullt. De ba han om å avvente og ta kontakt om han ble dårligere.

Rune Sævig

Reagerer på lite informasjon

Elgsås sier informasjonen familien fikk fra kommunen, var en tekstmelding klokken 18.02 torsdag kveld. Deretter kom en ny tekstmelding klokken 19.45.

– Det er bekymringsverdig at informasjonen fra kommunen kom så seint som den gjorde. Vi vet det mange som har vært syke i flere dager før tekstmeldingen fra kommunen kom.

Ifølge Elgsås var kokevarselet fra kommunen det åttende eller niende varselet de har mottatt fra kommunen de siste to årene.

– Dette har dessverre blitt en normalsituasjon for oss.

Elgsås sier fredag at alle i familien er i bedre form.

– Vi har vært veldig dårlige, men er heldigvis på bedringens vei.

– Måtte kartlegge

– Årsaken til at vi ikke sendte melding ut tidligere, var at vi kjente ikke til omfanget av dette. Helsemyndighetene var jo de som fanget opp konsentrasjonen av sykdomstilfeller. Dette ble ikke fanget opp av de rutinemessige vannprøvene som jo var greie, sier VA-sjef Anton Bøe i Askøy kommune.

Rådmann Eystein Venneslan sier kommunen måtte kartlegge før varselet kunne sendes ut.

- Mistanken kom ved lunstidene i går. Dette ga grunnlaget for kartlegging. Først utover dagen oppdaget vi den geografiske konsentrasjonen. Derfor tar dette litt tid, sier Venneslan.

Flere innleggelser

Siden torsdag klokken 16.00 rundt 50 personer blitt behandlet på Askøy legevakt mot feber, diaré og oppkast. Legevakten har også gitt råd til over 170 personer over telefon. Smittekilden er fortsatt ukjent.

18 personer er innlagt på Haukeland universitetssykehus, opplyser smittevernlege Thomas Hetland på en pressekonferanse fredag morgen.

Et lite område

Kommuneoverlege Christian Redisch sier han aldri har opplevd liknende tilfeller.

Vannverket er mistenkt som smittekilde, fordi mange har blitt syke i et lite område, ifølge rådmann Eystein Venneslan.

– Da vi forsto omfanget, samlet vi sammen fagfolk og satte kriseledelse. Alderen på de syke spenner over et bredt spekter. Det er både unge og gamle som er blitt syke. Det er spesielt at mange er blitt syke i et lite område, sier Redisch.

Innbyggerne rådes til å koke vannet. I natt skal det har vært roligere på legevakten, men torsdag morgen møtte BT flere på legevakten.