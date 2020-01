Kvinne funnet død: – Vi går bredt ut og holder alle muligheter åpne

Kvinnen er foreløpig ikke identifisert. Politiet kartlegger personer som har gått tur i området.

SPERRING: Klokken 15.35 mandag passerte en innsatsstøttebil fra brannvesenet politisperringen, som skal være rundt to kilometer nedenfor Osavatnet. Også beboere blir stoppet av politisperringen. Foto: Bård Bøe

Politiet i Bergen melder mandag ettermiddag at de har startet etterforskning etter at turgåere fant gjenstander i terrenget ved Gullfjellsvegen like etter klokken tolv mandag.

Politi med våpen

– Det var to turgåere som meldte fra. Det ble funnet diverse gjenstander som de reagerte på. Det var stedet de lå på og typen gjenstander som gjorde at de reagerte. Kvinnen ble funnet i forbindelse med gjenstandene ved et elveleie, sier politiinspektør Tore Salvesen.

BT er kjent med at politiet tar saken svært alvorlig. Den er allerede overført til Felles enhet for etterretning og etterforskning. Det er den enheten som etterforsker drap i Vest politidistrikt.

Dessuten sperres Gullfjellsvegen av langt unna stedet kvinnen ble funnet. Politiet på stedet har også våpen på seg.

Brannvesenet bistår

Politiet opplyser at kriminalteknikere er dratt til stedet for å starte sine undersøkelser.

– Det var første patrulje på stedet som fant den døde kvinnen. Den avdøde er foreløpig ikke identifisert, sier Salvesen.

Politiet har bedt om bistand fra Bergen brannvesen for å søke i et vann like ved.

Vest politidistrikt oppgir at de avhører vitner på stedet. Området funnet ble gjort i omtales som et populært turområde, og politiet kartlegger i første omgang personer som har vært på tur der i dag.

INGEN FORBI: Det er opprettet politisperring nedenfor funnstedet. Foto: Bard Bøe

– Vi avhører turgåerne og konsentrerer oss om åstedsundersøkelser for å finne ut hva som har skjedd. Med bakgrunn i det, bestemmer vi hva vi skal gjøre videre i saken. Vi går bredt ut og holder alle muligheter åpne, sier Salvesen.

Salvesen forteller at han nå ikke har noe informasjon om at det er noen som er meldt savnet i området. Han ønsker ikke å oppgi flere detaljer på nåværende tidspunkt.

– Jeg kan ikke si hvilke gjenstander det er snakk om, alderen på kvinnen eller om hun har ligget der lenge, sier Salvesen.

Mye vannføring søndag

Alfred Unneland bor på Unneland og er en ivrig turgåer i området.

Seinest søndag morgen var han og en annen på tur. De kjørte da Gullfjellsvegen opp og parkerte ved Osavatnet.

Unneland sier de ikke la merke til noe spesielt på turen opp eller ved vannet. Mandag var han ikke kjent med dødsfallet før BT kontaktet ham.

– Det hadde regnet mye, så det var mye vannføring i elver og bekker på Gullfjellet. Men vannføringen var på vei nedover. Vi registrerte ikke noe spesielt, verken gjenstander eller andre ting, på veien opp til vannet, ved vannet eller på turen videre mot Redningshytten.

Unneland forteller at det søndag morgen var folk i hytten ved vannet, og at de så en mann som lå i telt på veien opp mot Redningshytten.

– Ellers registrerte vi ikke noe som påkalte oppmerksomheten vår.

Lise Liland bor i området og ble møtt av politisperringen på vei hjem. Her er hun med barna Eirik (5) og Solveig (7). Foto: Bård Bøe

Ønsker kontakt med vitner

Politiet har sperret av på et punkt cirka to kilometer fra vannet. BTs team opplyser at ingen, heller ikke beboere, slipper forbi.

BT snakket med en politibetjent ved sperrepunktet. Han ville ikke si noe, og sa at heller ikke innsatslederen på stedet vil uttale seg.

Lise Liland (33) bor ovenfor sperringene i Gullfjellsvegen og står i køen med tre barn i bilen.

– Dette er ekkelt. Jeg skulle hente i barnehagen, og på veien hørte jeg at noen var funnet død. Dette er et veldig populært turområde, sier Liland.

Politiet ønsker å komme i kontakt med personer som har vært i området rundt Osavatnet på Unneland i løpet av helgen eller i dag.

På grunn av det tidlige stadiet av etterforskningen er politiet foreløpig tilbakeholdne med informasjon.

ALVORLIG: BT er kjent med at politiet tar saken svært alvorlig. Den er allerede overført til Felles enhet for etterretning og etterforskning. Foto: Bard Bøe

Sender dykkerlag

Bergen brannvesen bekrefter at de vil bistå politiet.

– Vi vil sende båt, et dykkerlag bestående av tre personer og drone, det siste for å få en oversikt over området, sa vaktkommandør Jan Ove Haga ved 110-sentralen Vest i 15-tiden.

Salvesen i politiet sier at dette søket gjøres «for sikkerhets skyld», i tilfelle det skal ligge noe i området eller vannet som er «av interesse for saken».

– Hvilken type ting kan dette være?

– Det vet vi ikke. Det kan være hva som helst, sier Salvesen.

Publisert: Publisert 13. januar 2020 14:50 Oppdatert: 13. januar 2020 16:52

