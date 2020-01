Kvinne funnet død – politiet etterforsker som mistenkelig dødsfall

Kvinnen foreløpig ikke identifisert. Politiet kartlegger personer som har gått på tur i området i dag.

Politiet i Bergen melder mandag ettermiddag at de har startet etterforskning etter at turgåere fant gjenstander i terrenget ved Gullfjellsvegen like over klokken 12 mandag.

– Det var to turgåere som meldte fra om funnet. Det ble funnet diverse gjenstander som de reagerte på. Det var stedet de lå på og type gjenstander. Kvinnen ble funnet i forbindelse med gjenstandene ved et elveleie, sier politiinspektør Tore Salvesen.

Brannvesenet bistår

Politiet opplyser at kriminalteknikere er dratt til stedet for å starte sine undersøkelser. Politiet har bedt om bistand fra Bergen brannvesen for å søke i et vann like ved med dykkere.

– Første patrulje på stedet fant en død kvinne i tilknytning til gjenstandene. Den avdøde er foreløpig ikke identifisert, sier Salvesen.

Vest politidistrikt oppgir videre at de avhører vitner på stedet. Området funnet ble gjort i omtales som et populært turområde, og politiet kartlegger i første omgang personer som har vært på tur der i dag.

– Vi avhører turgåerne og konsentrerer oss om åstedsundersøkelser for å finne ut hva som har skjedd. Med bakgrunn i det, bestemmer vi hva vi skal gjøre videre i saken. Vi går bredt ut og holder alle muligheter åpne, sier Salvesen.

Ønsker kontakt med vitner

Politiet ønsker å komme i kontakt med personer som har vært i området rundt Osavatnet på Unneland i løpet av helgen eller i dag.

På grunn av det tidlige stadiet av etterforskningen er politiet foreløpig tilbakeholdne med informasjon.

Bergen brannvesen bekrefter at de vil bistå politiet.

– Vi vil sende båt, et dykkerlag bestående av tre personer og drone, det siste for å få en oversikt over området, sier vaktkommandør Jan Ove Haga ved 110-sentralen Vest.

Klokken 15.11 sier han at brannmannskapene er i ferd med å rykke ut til stedet, men at de ikke er på plass.

