Mens moren lå påkjørt i grøftekanten, virret de ørsmå andungene rundt i veibanen

Nå har de fått nytt hjem et baderomsgulv på Askøy.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

I starten lå de hjelpeløse andungene i en skoeske på hytten til Marianne Raa. Foto: PRIVAT

– Nå er jeg veldig optimistisk altså. Det har vært intenst, men alle andungen spiser selv og ser ut til å klare seg bra, sier Marianne Raa.

I løpet av noen få dager har hun blitt fostermor for åtte nyklekkede andunger. På baderomsgulvet på hytten på Askøy har de fått varmelampe, vann, gress og mat.

– Jeg føler meg heldig som får lov til å hjelpe dem. Det gjør meg lykkelig. Jeg har gitt dem pissemaur og delt opp snegler i biter til dem. Da jeg sto og delte opp sneglene følte jeg meg litt sprø, men det ser ut til at de liker det de får, ler Raa.

Hjemme på badegulvet til Marianne Raa har andungene fått en ny start. Foto: PRIVAT

Fanget dem i vindjakken

Den dramatiske redningsaksjonen skjedde da hun var på vei fra leiligheten i sentrum til hytten på Askøy. Ved Storavatnet ble hun oppmerksom på at et ganske stort dyr var blitt påkjørt. Raa trodde først at det var et pinnsvin.

Men plutselig så hun en liten dunete fugleunge like i nærheten. Så dukket enda en hjelpeløs stakkar opp i veibanen. Bilene dundret forbi i 80-sonen.

– Jeg tenkte, nei faen, dette går ikke. Så jeg stoppet i en busslomme og prøvde å fange dem med vindjakken, forteller hun.

Marianne Raa brukte vindjakken sin til å fange de små krypene etter at moren deres ble påkjørt av en bil. Foto: PRIVAT

Fikk hjelp av ukjent mann

En mann stoppet også opp for å hjelpe henne. Han spurte henne hva de skulle gjøre med andungene.

– Først da skjønte jeg at det var moren deres som var blitt påkjørt, forteller Marianne Raa.

Da handlet hun resolutt og fanget alle de ti morløse krypene inni vindjakken. Deretter kjørte hun rett til hytten ved Hanevik.

– Jeg måtte gi dem trygghet og mat, forteller Marianne Raa.

Ved hjelp av en lånt varmelampe, en ildfast form med vann, litt gress og mat har andungene klart seg godt. Foto: PRIVAT

Sukkervann og eggeplommer

Til vanlig jobber hun med terapihunder, men på grunn av koronautbruddet er hun blitt arbeidsledig. Derfor har Raa ekstra god tid. Det kommer godt med som fostermor for en stor flokk andeunger.

De første dagene sprøytet hun en blanding av sukkervann og eggeplomme ned i de små nebbene deres, etter å ha fått råd fra eksperter. Andungene fikk mat hver time. Heldigvis hadde Marianne Raa besøk av sin mor som kunne hjelpe.

– Nå tror jeg vi er over kneiken, sier hun.

To av ungene har dødd etter at Raa tok dem med hjem. De åtte som er igjen ser ut til å vokse og trives.

Sommerprosjekt

Kostholdet er litt endret. Hun har begynt å gi andungene knust kyllingfor og planlegger å flytte dem ut fra baderomsgulvet.

– Heldigvis har vi en stor hage her ute, så jeg kan legge alt til rette for at de skal få det bra, sier Raa.

Men fosterhjemmet blir trolig midlertidig. Allerede etter åtte uker blir andunger flygedyktige og klare for egen tilværelse.

– Jeg tenker at dette blir et sommerprosjekt. Nå som jeg er arbeidsledig har jeg god tid til å ta meg av dem. Jeg tenkte på å skaffe meg høner, men nå har jeg fått andunger istedenfor, sier Marianne Raa.

Hun sier det var flaks at hun oppdaget den morløse flokken.

– Å hjelpe dyr er et universelt ansvar som vi har alle sammen, understreker Raa.