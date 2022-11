Bergens Tidende vil gjerne snakke med deg

Vi trenger din hjelp for å gjøre avisen bedre.

Intervjuene foregår som enkle samtaler der det er BT som testes, ikke leserne våre.

Har du mulighet til å møte oss og snakke om hvordan du bruker bt.no?

Vi vil gjerne høre mer om hva slags behov du har, og på den måten gjøre BT bedre for alle våre lesere. De beste ideene kommer ofte i møte med leserne våre.

Du får med andre ord mulighet til å se helt nye løsninger som ikke er lansert ennå, og påvirke hvordan BT skal bli i fremtiden.

Slik kan en typisk testsamtale se ut. Vi ser på hvordan våre lesere bruker mobilen når de er på bt.no.

Neste samtale 15. november

I denne omgang er vi på utkikk etter lesere til samtaler tirsdag 15. november. Samtalene vil foregå ved fysisk oppmøte hos vårt reklamebyrå, Apriil, i deres lokaler på Marineholmen.

Høres dette ut som noe du kunne tenke deg å være med på? Meld din interesse her, ved å fylle ut dette skjemaet.

Deltakere som gjennomfører intervju, får et gavekort på 500 kroner og et Bergens Tidende-handlenett som takk for hjelpen. Gavekortet kan brukes hvor du vil, for eksempel i Bergen sentrum.

Slik kan en typisk testsamtale se ut, der vi sitter sammen og snakker om Bergens Tidende.

Hvordan fungerer det?

Intervjuene foregår som enkle samtaler der det er BT som testes, ikke leseren. Vi foretrekker å holde disse samtalene sammen over en kopp kaffe, men de kan også gjennomføres over video. Noen ganger samarbeider vi med byråer som hjelper oss med tester.

Og vi vil snakke med alle, både abonnenter og ikke-abonnenter, du som er ung og du som har vært med oss lenge.