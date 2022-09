Ungdommer i Bergen strømmer til helsestasjoner for å teste seg for kjønnssykdom

Helsestasjoner i Bergen rapporterer om økning i unge som tester seg for kjønnssykdommen gonoré. Bare den siste uken ble det registrert ti tilfeller.

Bakgrunnen er at Helse Bergen og Bergen kommune sendte et varsku for rundt to uker siden etter en kraftig økning av gonoré blant unge helt ned i 15-årsalderen, skriver Bergensavisen.

– Vi har absolutt merket en økt pågang av unge som kommer til oss for å teste seg den siste tiden, sier helsesykepleier Agnes W. Giertsen ved helsestasjon for ungdom og studenter i Bergen sentrum.

Ifølge tall fra Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS) ligger det an til å bli et rekordår for tilfeller av gonoré i Vestland fylke. Så langt er det rapportert om 126 tilfeller.

Helsestasjonene understreker viktigheten av å teste seg.

– Bekymringen er at gonoré kan gi raskere komplikasjoner enn klamydia. Mange, spesielt jenter, kan gå rundt med denne infeksjonen uten at de har plager. Mange forstår ikke at de er smittet, sier seksjonsoverlege Turid Jorunn Thune ved poliklinikken for seksuelt overførbare infeksjoner på Haukeland sykehus, til BA.

Gonoré er en av de mest alvorlige seksuelt overførbare sykdommene fordi den kan utvikle seg til infeksjon i bekken eller eggledere, som igjen kan føre til sterilitet. De som tester positivt for kjønnssykdommen blir derfor underlagt streng smittesporing.