Bombegruppen fra Oslo dro til Kjøkkelvik for å vurdere gjenstand

Bombegruppen kom i helikopter til Kjøkkelvik skole. Etter en drøy time konkluderte de med at det ikke var noe farlig.

Bombegruppen ankom Kjøkkelvik sent mandag ettermiddag.

Politiet opplyste mandag ettermiddag at det var funnet rester av fyrverkeri ved Kjøkkelvik skole.

Fyrverkeriet var udetonert.

– Det kan være ustabilt. Det bør derfor håndteres av kyndig personell. Det er ingen fare for omgivelsene, men Vest politidistrikt får bistand fra nasjonale beredskapsressurser for å håndtere fyrverkeriet, opplyste politiet.

Området rundt ble sperret av politiet.

Landet 17.40

Bombegruppen fra Oslo landet med helikopter i Kjøkkelvik klokken 17.40. Like etter klokken 18 var de i gang med undersøkelser på stedet.

Fyrverkeriet ligger på en gangvei ved skolen.

– Det er ikke snakk om store mengder, men det er greit at de med kompetanse tar en vurdering på dette. Om fyrverkeriet skal detoneres, og eventuelt hvor, får de ta en vurdering på når de kommer frem, sa operasjonsleder Mjelde.

– Farlig gjenstand

Innsatsleder i politiet, Frank Listøl, sa at bombegruppen jobbet med å finne ut hva det er snakk om.

– De har vært fremme og sett på gjenstanden, men de kan ikke si eksakt hva det er for noe. Men det er en farlig gjenstand, sier Listøl.

– De vil nå kle seg opp med litt verneutstyr, før de går frem igjen for å undersøke. Da vil vi sperre av trafikken her, og det er på grunn av at det er usikkerhet rundt hva dette er.

Det var flere politibiler på stedet like før klokken 19.

I en kort periode ble veien på stedet stengt.

Listøl sa at bombegruppen røntgenfotograferte gjenstanden, og at de skulle se på bildene.

– Hele poenget er å uskadeliggjøre det og få det bort herfra. Det er vanskelig å si hva det er, sa Listøl.

Klokken 18.56 opplyste politiet på stedet at situasjonen er avklart, og at det ikke er noe farlig.