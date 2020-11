I år blir det tomt på Festplassen, men Lysfesten er ikke avlyst

Her er alt du trenger å vite.

I fjor møtte titusener opp til Lysfestens 30-års jubileum.

I år vil Lysfesten gjennomføres digitalt, med kjente tradisjoner og noen nye overraskelser.

– Det er bare å glede seg til skikkelig førjulsstemning, sier sjefredaktør i Bergens Tidende, Frøy Gudbrandsen.

1

Hvor og når kan man se festen?

Frøy Gudbrandsen på scenen under Lysfestens 30-års jubileum i 2019. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Årets lysfest blir brakt til deg, der du er. Festen vil sendes på BT lørdag 21. november klokken 16.00.

– Lysfesten er en viktig tradisjon for mange bergensere, men også for folk utenfor Bergen. Vi gjør det vi kan for at den digitale versjonen skal føre tradisjonen videre, sier Gudbrandsen.

Hun håper så mange som mulig vil være med å tenne lys og se festen hjemmefra.

– Det å stå tett sammen ute er vanligvis en viktig del av Lysfesten, men i år kan vi ikke det. Jeg tror likevel den digitale festen vil gi en god følelse, sier Gudbrandsen.