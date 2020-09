– Ingenting tyder på dårlig kvalitet på ompakkede munnbind fra apotek

– Kan ikke sammenliknes med det Vollvik er mistenkt for.

Publisert Publisert Nå nettopp

Munnbindpakke kjøpt på et apotek i Bergen i sommer. Denne uken sluttet apotekene å pakke munnbind om i mindre pakker. Foto: Privat (arkiv)

Statens legemiddelverk skriver i en nyhetsmelding at apotekene er aktører med erfaring i å pakke om til mindre enheter i kontrollerte former og på en trygg måte.

Samtidig er Legemiddelverket glad for, heter det, at apotekene har stanset ompakking av munnbind, slik BT meldte tirsdag.

Les også Utbruddet i Bergen gjør statsministeren urolig: – Møt færre, følg smittevernreglene

Kundereaksjoner

Omleggingen kom etter at flere kunder reagerte på blant annet mangelfull merking eller bruksanvisning.

Om dette skriver Legemiddelverket at merkingen på noen ompakkede munnbind har vært «dårlig og ikke oppfylt kravene i regelverket». Samtidig mener de apotekkundene kan føle seg trygge.

– Ingenting tyder på dårlig kvalitet på de ompakkede munnbindene i apotek, blir enhetsleder Tove Jahr hos fagmyndigheten sitert på.

Slik så en annen munnbindpakke ut på et apotek i Bergen. Foto: Eir Stegane (arkiv)

Nekter skyld

Samtidig uttaler Jahr at apotekenes praksis ikke kan sammenliknes med munnbind-saken der ekteparet Idar og Anita Vollvik er siktet.

– Dette kan ikke sammenliknes med det Vollvik er mistenkt for.

Politiet mener Vollvik har fått inn munnbind merket som ikke-medisinske, pakket dem om og så merket dem som medisinske munnbind. Videre mener politiet at feilmerkede munnbind er solgt gjennom nettbutikken Ludostore.

Les også Samme Vollvik-munnbind oppgir forskjellige produsenter

For en uke siden fikk tre av Vollviks selskaper markedsførings- og omsetningsforbud for medisinske munnbind.

Vollvik og hans medsiktede kone nekter begge straffskyld. Han ble pågrepet tirsdag for halvannen uke siden og satt natten over i arresten. Ifølge politiet kom det flere uavhengige tips kort tid før de aksjonerte.

Siktelsen mot Anita Vollvik, oppført som daglig leder og styremedlem i Vollvik-selskapet Vovi AS, ble bekreftet av politiet før helgen. Hun har til nå ikke villet la seg avhøre.

Idar og Anita Vollvik på et bilde fra 2005. Begge er siktet for det samme i munnbind-saken. Foto: Erlend Aas, NTB scanpix

Vil ikke tallfeste beslag

Politiet har gjort større beslag av munnbind flere steder i og utenfor Bergen. Politiadvokat Sigrid Sulland sier torsdag til BT at de ikke kan utelukke flere beslag.

Sulland, som er påtaleansvarlig for munnbind-saken, vil ikke oppgi hvor mange steder det til nå er gjennomført ransakinger og beslag. Hun vil heller ikke si noe nærmere om det samlede omfanget av beslagene.

– Det er fortsatt flere etterforskningsskritt som må gjøres, så jeg vil ikke gi noen konkret tall.

Les også Slik var munnbindbruken i rushtiden: – Skummelt å ta banen

Flere Vollvik-avhør

Samtidig forteller politiadvokaten at Idar Vollvik var i nytt avhør mandag denne uken. Ifølge Sulland er det også planlagt nytt avhør av ham neste uke.

– Han er konfrontert med politiets mistanke mot ham, og han er blitt fortløpende konfrontert hvis vi har noe nytt. Advokatene i saken har innsyn i alle dokumentene. Ingenting er klausulert, sier Sulland.

– Idar Vollviks advokat har klaget på manglende innsyn i straffesaksdokumentene?

– Dette er en sak der ting skjer fort, og det skjer mye, så noen ganger tar det litt tid før den siste informasjonen når frem til de siktede.

Politiet aksjonerte blant annet ved Idar Vollviks lokaler i Fana tirsdag forrige uke. En representant fra Legemiddelverket bisto politiet på stedet. Foto: Paul S. Amundsen (arkiv)

Forsvarer: Kan ikke dele alt

Advokat Einar Råen, som representerer Idar Vollvik, sier han nå har fullt innsyn, men at noen dokumenter er klausulerte. Innholdet i slike dokumenter kan han ikke dele med klienten.

Idar Vollvik har gitt uttrykk for at saken gjelder kun et vareparti fra august. På spørsmål om det er riktig, svarer politiadvokat Sulland slik:

– Jeg registrerer at de har en annen oppfatning av omfanget av saken.

Advokat Råen sier han inntil videre ikke ønsker å kommentere mer rundt saken.

– Som tidligere meddelt, mener Vollvik at han ikke har gjort noe galt. Og han har i alle fall ikke hatt til hensikt å bryte loven, sier forsvareren.