Han kunne være et eventyr, og han kunne være utfordrende

Morten Michelsen døde da han ble skutt av politiet i Ibsens gate.

Morten Michelsen ble 39 år. Han ble skutt 21. desember. I gode perioder kunne det være et eventyr å være med Morten. I dårlige perioder kunne han være utfordrende for oss som var han nær, skriver en venn i minneordet. Foto: Privat

Publisert Publisert Nå nettopp

Morten kom inn i mitt liv en høstdag 2007.

Jeg hadde startet på et nytt utdanningsløp i akvakultur ved HiB. En eller to dager etter oppstart kom han inn i vårt klasserom på en litt stresset og uryddig måte. Fant deg en ledig pult og presenterte deg selv. Jeg husker jeg tenkte; han er jaggu en fargeklatt, så dette kan bli morsomt.

Vi hadde ett og et halvt år med mange gode stunder både faglig og sosialt før han valgte å reise til Hawaii for å ta fag innen marinbiologi.

I løpet av denne tiden utmerket han deg på flere måter og vi var alle imponert over at han som eneste i klassen fikk toppkarakter på en tøff fysikkeksamen. Vi unte alle ham denne for han hadde bidradd raust under det felles arbeidet med oppgaver i forkant.

Jeg har berømmet våre klassekamerater for et inkluderende miljø med stor takhøyde.

Morten returnerte til Bergen før vi var ferdig og vi gjenopptok kontakten uten at jeg helt husker hvordan.

Vårt vennskap har vært tuftet på gode og rause samtaler om alt mulig, og hans kunnskapsnivå og intellekt var alltid imponerende.

Når Morten hadde dårlige perioder kunne han være utfordrende for oss som var han nær.

Morten kunne være kontroversiell, provoserende, bebreidende og negativ. Ikke så mange klarte å stå i dette over lang tid. Noen måtte det og noen klarte det, men vi kan alle til slutt kjenne på følelsen av å ikke ha strukket til for ham.

I gode perioder kunne det være et eventyr å være med Morten. Han hadde så mange gode sider og hadde alltid en kledelig sjenanse til våre komplimenter.

Han var veldig høflig, verdig og raus, noe jeg alltid tenkte du hadde fra gode og kjærlige foreldre, besteforeldre og andre omsorgspersoner i oppveksten.

Morten hadde et stort repertoar av latter. Fra det helt sjenerte til total gapskratt, men alltid en grad av lunhet.

En ting jeg for øvrig ofte etterlyste var innestemme. Mortens stemme bar voldsomt og kunne ofte påkalle min sjenanse på kafeer eller andre offentlige arenaer.

Jeg klarte etterhvert å leve med det uten å la det ødelegge stemningen.

Les også Sønnen deres ble skutt av politiet. Nå forteller de om Morten.

Mange av Mortens gode sider kan oppsummeres i hans siste ord til meg på lørdagen, like før hans mor og far fikk hjulpet deg inn på Sandviken for et altfor kort siste opphold.

Han var bekymret for rykter om korrupsjon i en organisasjon han visste av. Jeg prøvde å få han til å innse at han i tilfelle verken hadde skyld eller ansvar for noe slikt, men han svarte; «Bjørn, du kjenner jo meg , jeg vil jo bare at alle skal være snill og grei med hverandre ...»

Hvil i fred, min kjære venn.

Bjørn Arvid Ølmheim

Publisert Publisert: 18. januar 2021 06:30