Helse vest isolerer pasienter som har vært på Østlandet

Strenge tiltak innføres på sykehusene i Vest på grunn av det nye muterte viruset.

Helse vest er tidlig ute med en rekke tiltak for å unngå spredning av mutantviruset. Foto: Tor Høvik

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Som følge av utbruddet av den muterte koronavirusvarianten, isolerer Helse vest pasienter som de siste ti dagene har vært på Østlandet.

Pasientene skal forbli i isolasjon til de har blitt testet for korona, skriver NRK.

Østlandet inkluderer områdene sør for Trøndelag og øst for Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland, opplyser Helse vest i en pressemelding.

Det blir også innført krav om munnbind for både pasienter og ansatte i alle situasjoner der det ikke er mulig å holde én meter avstand. Dette tiltaket gjelder i to uker inntil videre.

– Ingen krisestemning

Alle ansatte som har vært i disse områdene i løpet av de siste ti dagene, må også legge frem negativ koronatest før de kan jobbe igjen.

– Medarbeidere dette gjelder må så raskt som mulig ta kontakt med nærmeste leder, sier assisterende fagdirektør Ola Jøsendal i Helse vest.

Jøsendal sier til BT at tiltakene innføres på grunn av det muterte viruset som er påvist på Østlandet. Han sier at det gjenstår en del arbeid med å identifisere personer som har vært på Østlandet de siste dagene.

– Men det er ingen krisestemning. Dette er en del av det rutinemessige arbeidet som vi må gjøre, sier han.

Assisterende fagdirektør Ola Jøsendal i Helse vest. Foto: Tor Høvik

– Fortsatt fare for spredning

All erfaring med pandemier tilsier at jo tidligere man setter i verk tiltak, jo større er sjansen for å hindre smittespredning, tilføyer fagdirektøren.

– Det er likevel fortsatt fare for spredning. Det er imidlertid et poeng at spredningen i så fall bør skje med så lav hastighet som mulig, sier Jøsendal.

Helse vest opplyser at det vil bli innført smittevernvakt fra mandag 25. januar. Beredskapsledelsen vil vurdere å innføre skallsikring av lokaler fra tirsdag.