Aktor ba om seks års forvaring for mordbranntiltalt på Stord

Påtalemyndigheten ber om seks års forvaring med en minstetid på fire år for en 20 år gammel mann som er tiltalt for å ha startet tre branner på Stord.

Det fremgikk av statsadvokat Birgitte Budal Løvlund sluttprosedyre i Sunnhordland tingrett mandag, skriver Stord24.

Brannene som mannen er tiltalt for å ha startet, fant sted mellom 10. desember i fjor og 14. januar i år. Han har tilstått og erkjent straffskyld. Ingen menneskeliv gikk tapt i brannene, men i ett av tilfellene er mannen tiltalt etter mordbrannparagrafen.

20-åringen forklarte i Sunnhordland tingrett at han har fått for lite oppmerksomhet i livet sitt, og at han gjorde dette for å få oppmerksomhet i mediene.

– Han kjenner en reell anger og skam over det han har gjort, sier mannens forsvarer, advokat Odd Rune Torstrup til nettavisa.

Dom i saken blir avsagt torsdag 5. november.