Fekk Raftoprisen for sitt arbeid i Egypt: – Kampen held fram. Vi gir oss ikkje

Søndag vart arbeidet til menneskerettigheitsforkjemparane heidra i Bergen.

– Det er ei ære å vere saman med dykk i kveld og ta imot prisen, sa Ahmed Abdallah, ein av grunnleggarane av ECRF. Komiteleiar Line Alice Ytrehus i Raftostiftinga delte ut diplomet digitalt i år. Foto: Paul S. Amundsen

Vanlegvis ville prisvinnarane og andre feststemte deltakarar ha fylt salen på Den Nationale Scene. Men denne gongen føregjekk utdelinga av Raftoprisen digitalt.

Bortsett frå ei handfull medlemmar frå pressa i salen, snakka komiteleiar Line Alice Ytrehus til ein tom sal. Men Ahmed Abdallah og dei andre prisvinnarane frå Egyptian Commission for Rights and Freedoms (ECRF) kunne følgje arrangementet via skjermen frå Kairo.

– De er ein inspirasjon for oss alle. De gjer eit viktig arbeid under svært vanskelege forhold, sa komiteleiar Line Alice Ytrehus i Raftostiftinga.

I september vart det klart at årets Raftopris gjekk til ECRF. Organisasjonen dokumenterer og rapporterer om brot på menneskerettar i og utanfor Egypt, og gir i tillegg juridisk hjelp til offera.

Arrangementet opna og avslutta med musikk frå heimlandet til prisvinnarane frå bandet Sharqant. Foto: Paul S. Amundsen

– Ofra mykje

– I ei tid med frykt, er det ingen visdom utanom å motstå. Motstå for fridom og verdigheit, og motstå for det folket du elskar, sa Abdallah i sin tale.

Han la vekt på at menneskerettigheitsforkjemparane i Egypt har ofra mykje. Han takka kollegaer i organisasjonen, som han omtalar som svært modige.

Han seier ECRF vil halde fram å kjempe for betre rettigheiter i Egypt.

– Uansett kor lang tid det tek, så vil menneskerettigheitsverdiane ein dag vere gjeldande i Egypt. Det vil bli slutt på tortur, samvitsfangar vil bli lauslatne og kjærleik vil overvinne frykt i Egypt.

Frode Grytten framførte eit nyskrive dikt. Foto: Paul S. Amundsen

– Rørande

Komiteleiar Ytrehaug seier ho ser fram til å ønskje Abdallah og dei andre prisvinnarane til Bergen når pandemien er over.

– Eg håper de får mange allierte og at det blir ei regimeendring. Eg beundrar motet de har, men eg håper de skal sleppe å mobilisere like mykje mot framover.

Årets fakkeltog vart avlyst, men talar og musikalske innslag gjekk som før, med blant anna Jonas Alaska og Frode Grytten.

– Dette er det flottaste arrangementet eg har vore på. Eg har stor glede av musikken, det er rørande, sa Abdallah etter prisutdelinga.

ECRF vart grunnlagt i 2013 av Abdallah saman med Mohamed Lotfy. Organisasjonen består av rundt 1000 frivillige, samt 50 advokatar og researcharar. Raftoprisen er på 20.000 amerikanske dollar.

Guri Solberg var konferansier under utdelinga. Foto: Paul S. Amundsen