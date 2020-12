Derfor melder Trym Aafløy seg ut av bompengepartiet

– Vi kan gjøre en like god jobb uten et parti, sier Trym Aafløy. Økt byråkratisering er en av grunnene til at han sier farvel til partiet han har brukt år på å bygge opp.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden