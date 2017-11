Rekordmange bønder søker erstatning etter svekket avling

BLAUTE MYRER: Lindås-bonde Jan Magne Keilegavlen er en av mange bønder som i år har lidd under vanskelige forhold på jordene. Det har rett og slett vært for bløtt til å komme ut med traktor for å slå gresset. Selv har Keilegavlen ikke søkt erstatning. FOTO: Bård Bøe (arkiv)