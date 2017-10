– Vi kan ikke stå i kø i syv år til.

Køene på vestre innfartsåre har økt de siste årene. Hver dag kjører 4000 biler over Sotrabrua mellom klokken 06 og 09. Det er ikke broen bygget for.

Uventet drahjelp

– Jeg får daglig fortvilede telefoner fra folk som kommer for sent på jobb og barnehage, sier ordfører Marianne Sandahl Bjorøy (Ap) i Fjell.

Nå får hun uventet drahjelp i kampen mot køene. Vest Næringsråd vil at det skal innføres rushtidsavgift for å redusere køene. Næringslivet står vanlig ikke fremst i frontlinjen blant dem som er tilhengere av bompenger og køprising. Grunnen til at Vest Næringsråd fremmer dette forslaget, er at de frykter køene vil redusere investerings- og etableringslysten i de tre kommunene.

Rune M. Berentsen (arkiv)

Får dårlig rykte

– Det nye Sotrasambandet vil ikke stå ferdig før om syv år. Vi kan ikke stå i kø i syv år til, sier påtroppende leder Henning Hauso.

De økte køene er blant annet er resultat av endringene i arbeidsmarkedet. Folk har mistet jobbene sine i hjemkommunen, og har fått nye jobber på andre siden av broen. I tillegg har det også vært en befolkningsvekst.

– Lastebilene og næringsdrivende står i de samme køene som pendlerne. Og etter hvert blir dette en negativ spiral. Sotra får rykte som et håpløst område å drive næringsvirksomhet i, sier Haus.

Vil ha krisemidler

Han mener kommunene må kombinere gulrot og pisk for å få ned køene. En eventuell rushtidsavgift må brukes til å styrke kollektivtilbudet slik at dette blir mer attraktivt enn i dag.

− I tillegg må fylkeskommunen bidra med krisemidler i perioden frem til den nye Sotrabrua står klar i 2024. Dette må bli et spleiselag, sier Hauso som ikke ser for seg noe avgift vestover fra byen og over broen.

Vegar Valde

– Villig til å gjøre det meste

En rushtidsavgift må i så fall vedtas av kommunen. Fjell kommune er den kommunen som ligger i tilknytning til broen, men også Sund og Øygarden kan få et slikt forslag på bordet.

– Som ordfører avviser jeg ikke å ta denne diskusjonen politisk. Jeg er villig til å gjøre nesten hva som helst for å gjøre noe med trafikksituasjonen. For våre innbyggere er dette en stor stressfaktor, sier ordfører Marianne Sandahl Bjorøy.

Direktebusser løsningen

I august gjorde kommunen en reisevaneundersøkelse i køene. Av dem som jobber i sentrum er det ca. 50 prosent som bruker kollektivtransport. Av dem som jobber på Sandsli/Kokstad er det bare 8 prosent som tar buss. Bare seks prosent av dem som jobber i Fyllingsdalen tar buss.

– Det viser at vi har et veldig stort potensial blant dem som jobber utenfor sentrum. Men da må tilbudet bedres betraktelig. I dag tar det 1 time å komme seg til Kokstad/Sandsli med buss når det ikke er rush, for bussene tar en lang omvei, sier ordføreren.

Båter for sentrum

Hun ønsker seg flere direkte arbeidsruter, og har allerede tatt det opp med Skyss.

– Får vi Skyss til å la arbeidsrutene gå gjennom Knappetunnelen til Birkelandskrysset, sparer de reisende mye tid.

– Hva med båt? Vil ikke det være et alternativ?

– Båt kan absolutt være en løsning på litt av problemet. Men det vil i stor grad bare løse problemet for dem som jobber i sentrum, og her har vi en ganske stor prosent som reiser kollektivt allerede.

Håper på støtte fra naboene

Ordføreren sier hun er litt usikker på stemningen for køprising i kommunestyret, siden det nettopp er sendt en bompengesøknad for finansiering av Sotrasambandet.

– Men fordelen med køprising er at vi da kan få frigitt midler til flere båt- og bussruter, og det vil komme folk til gode i form av et mer attraktivt kollektivt tilbud og mindre kø. Og hvis trafikkøkningen fortsetter, må vi vurdere drastiske tiltak.

Ordføreren er glad for initiativet fra Næringsrådet og sier det vil gi henne et puff og en ekstra mulighet til å ta initiativet videre. Hun kommer nå til å ta kontakt med Øygarden og Sund og diskutere saken.

– De skal jo over den samme broen, og jeg vil jobbe for at alle tre kommunene er enige om de tiltakene vi innfører.