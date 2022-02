Helse vest vil åpne for kommersielle i alle anbud

Rusbehandling: 328 millioner (regning for 2021). Avtaleperiode seks år med mulighet for to års forlenging.

Rehabilitering: 260 millioner (2021). Avtaleperiode seks pluss to år. Her vil utgiftene trolig øke, fordi rehabilitering av barn også skal på anbud.

Radiologi: 133 millioner (2021). Avtaleperiode fire pluss to år.

Kirurgi: 81 millioner (2021). Avtaleperiode to pluss ett år. Her vil Helse vest slutte å kjøpe kirurgi som har vist seg unødvendig, og utgiftene skal derfor ned.