Promilledømt: Sa han drakk vodka i ren lettelse over ikke å ha kjørt på noen

En politibetjent og en brannkonstabel måtte hoppe unna da en bil kom kjørende mot dem.

Nå er en mann i 40-årene dømt i Hordaland tingrett etter en kjøretur 5. mars i år.

«Vinglebil» på Voss

Da satte han kursen østover fra Bergen. Han hadde drukket dagen før og tidligere på dagen, men følte seg edru før turen, fortalte han i Hordaland tingrett.

Han sa også at en kamerat var med på turen og at kameraten drakk underveis. Da de kom til Voss, ble de usikre på veien videre og snudde flere ganger, fortalte han.

Samtidig fikk politiet melding om en «vinglebil». De to mennene sjekket Google for veien videre og kjørte mot Opheimsvatnet, ifølge dommen.

Hoppet unna

Ved Opheimsvatnet hadde det skjedd en trafikkulykke, og politiet og brannvesenet var på stedet. Blålysene fra patruljen var godt synlige for alle som kjørte langs vannet, ifølge en politibetjent på stedet.

Hun sto sammen med en brannkonstabel på stopposten noe unna politibilen. Begge hadde refleksvester og hadde fått melding fra operasjonssentralen om en «vinglebil». De skjønte raskt at det var den som kom kjørende, ifølge dommen.

De markerte med rødt blinkende stoppskilt i veibanen, men forsto at sjåføren ikke ville klare å stoppe. De måtte derfor hoppe unna for ikke å bli truffet, fremgår det av dommen.

– Drakk vodka i ren lettelse

Sjåføren bråbremset og rygget tilbake, og det luktet alkohol av ham idet han kom ut av bilen, ifølge dommen.

Han sa i retten at blålysene ikke var synlige fra lang avstand og at han ble blendet. Han fortalte at han stoppet så fort han kunne og at han grep vodkaflasken til kameraten og drakk i ren lettelse over ikke å ha kjørt på noen, ifølge dommen.

Vodkaflaske i politibilen

Etter positiv alkometertest ble han tatt med til Voss lensmannskontor for ny prøve. Kameraten fikk lov til å sitte på til Voss med politiets cellebil og ble ikke visitert.

Politiet oppdaget etter kort tid at kameraten drakk av en flaske. De stanset og en flaske vodka ble beslaglagt, heter det i dommen.

Dømt til program

Retten ser ikke bort fra at sjåføren drakk noen slurker vodka etter at han stanset, men finner det bevist at han var alkoholpåvirket også før han stanset. Han erkjente også å ha kjørt i alkoholpåvirket tilstand.

Han ble også dømt for å ha brutt den generelle aktsomhetsbestemmelsen i veitrafikkloven, da han ikke avpasset farten og stanset for stopposten der politibetjenten og brannkonstabelen sto.

Det fremstår som ren flaks at tiltalte ikke kjørte på politibetjenten eller brannkonstabelen, eller at det ikke oppstod andre skader på kjøreturen, heter det i dommen.

Han ble også funnet skyldig i å ha kjørt bil tre ganger uten gyldig førerkort. Straffen ble 45 dager betinget fengsel. Han slipper å sone hvis han gjennomfører program mot ruspåvirket kjøring. Han idømmes også en bot på 10.000 kroner.

Det har ikke lyktes BT å få kommentar fra mannens forsvar Eirik Nåmdal. Politifullmektig Andre Jakobsen var aktor under rettssaken og sier at dommen er i tråd med hans påstand om straff og at han tar den til etterretning.