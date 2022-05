Finansbyråd Per-Arne Larsen: Ikkje mogeleg å følgje eige cruisevedtak

Tysdag låg det fire cruiseskip på Skolten. Det er eit meir enn kva Bystyrets vedtak frå 2018 opnar for. Byråd Per-Arne Larsen seier at dei allereie då visste at dei ikkje kunne halde sitt eiget cruisevedtak.

