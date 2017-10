Barnehageassistenten (33) som tilsto å ha misbrukt fem barnehagegutter er dømt til forvaring i ti år.

Overgrepene pågikk fra november 2012 til april 2016, og det var NRK som først meldte om dommen.

– Pedofil legning

Mannen har erkjent straffskyld for overgrep mot fem av guttene, men har nektet for å ha begått overgrep mot de to siste. Han ble dømt for overgrep mot alle, selv om en av dommerne mente det var rimelig tvil rundt de to siste guttene.

Tiltalte benyttet seg av omsorgssituasjonen til å begå overgrep, slår Bergen tingrett fast. Retten mener forvaring er nødvendig fordi 33-åringen har pedofil legning, lav selvkontroll og fortsatt har mulighet for å søke opp overgrepsmateriale når han løslates.

– Sviktet grovt

I straffeskjerpende retning viser retten til at han «grovt har misbrukt tilliten som ledere, kollegaer og barna hadde til ham. Forsvareren har vist til at tiltalte var en flink assistent og en god kollega.

Dette overskygges av at tiltalte i sin yrkesutøvelse sviktet grovt overfor ledere og kollegaer ved at han i det skjulte drev med overgrep mot barn som de sammen hadde omsorgen for.

Tiltalte har manipulert barna ved å opparbeide et nært forhold til dem, for så å innlede med beskjedne overgrep», heter det i dommen.

– Hensynsløs manipulering av barna

Retten mener at 33-åringen har forsøkt å overføre ansvar på dem ved at de skulle avgjøre om han skulle slutte med overgrepene.

«Dette er hensynsløs manipulering av barna. Tiltalte er mentalt overlegen barna, og barna er ute av stand til å motsette seg overgrep.

Videre synes tiltalte i en viss utstrekning å ha sagt til barna at overgrepene skulle være hemmelig, og han ga barna fordeler som godteri og å få spille på hans mobiltelefon», heter det i dommen.

Totalt har 33-åringen påtatt seg skylden for 22 overgrep:

Seks overgrep mot gutt (5) fra november 2012 til juli 2013.

Syv overgrep mot gutt (6) våren 2014.

Seks overgrep mot gutt (3) fra slutten av 2015 til april 2016.

To overgrep mot gutt (5) fra januar 2016 til 12. april 2016.

Ett overgrep mot gutt (4) onsdag 13. april 2016.

Saken mot barnehageassistenten startet 15. april i fjor da han ble pågrepet arbeidsplassen i barnehagen i Bergen.

Han ble siktet for å ha forgrepet seg på en gutt i barnehagen han arbeidet i. På grunn av guttens lave alder ble han siktet for grov voldtekt.

Etter noen timer på Bergen sentrum politistasjon innrømmet han at han hadde forgrepet seg på fem gutter i to bergensbarnehager.

– Tre år strafferabatt

Aktor Magne Sylta sier dette i en kort kommentar til BT:

– Jeg er veldig tilfreds med at retten er enig i mitt syn på skyld- og straffespørsmål.

Han tok i sin prosedyre utgangspunkt i en fengselsstraff på i overkant av 13 år. Til slutt endte han med et straffeforslag på ti års forvaring, en særreaksjon for særlig alvorlige forbrytelser, som altså også ble tingrettens dom.

Sylta omtalte 33-åringen som en mann med «helt fraværende impulskontroll i nærhet av barn».

– Hans tilståelse har hatt betydning, den kom tidlig og er viktig. Han skal ha uttelling for det, slik at straffen ligger på ti år, sa Sylta.

Han er også dømt til å betale til sammen 750.000 kroner i erstatning til guttene.

Ønsker å komme seg videre

Rolf Knudsen er bistandsadvokat for fem av guttene og deres foreldre. Han mener dommen er grundig, alvorlig og god.

– Som bistandsadvokater har vi fått gjennomslag for det erstatningsnivået vi mener er riktig i saken, sier han.

Familiene til de fornærmede guttene har vært igjennom en tøff tid. Nå ønsker de å se fremover.

– De håper at saken kan avsluttes med dette slik at de kan komme seg videre, sier Knudsen.