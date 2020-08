Savnet klatrer skal ha hatt et dramatisk fall

– Mannen opplyser at han har gått cirka seks kilometer med det som sannsynligvis er en knekt fot, sier politibetjent Vegard Andersen ved Vik lensmannskontor.

Klatreren i 20-årene har knekt foten, men er ellers i god behold, opplyser Vest politidistrikt ved 10.25-tiden.

Klatreren har overnattet i Tundalen ved breen, og har nå kommet seg ned til vei. Mannen blir kjørt til legevakten.

– Var bekymret

– Vi er veldig fornøyd med utfallet. Han var alene og skulle klatre uten sikringsutstyr, så vi var bekymret, sier operasjonsleder Per Algrøy i politiet til BT.

– Hvordan ble han funnet?

– Han kom seg ned til veien selv, og der var politiet. Han har brudd i en fot, og har overnattet utendørs, sier Algrøy.

– Kom hoppende nedover

Politibetjent Vegard Andersen og en kollega møtte torsdag formiddag på den savnede klatreren da han kom hinkende.

– Vi så at han kom hoppende nedover. Han må ha brukt mange, mange timer. Han har sittet på en stein i hele natt og ventet på at det skulle bli lyst, sier Andersen.

Da det lysnet torsdag morgen begynte klatreren på turen nedover. Mannen har forklart politiet at han var ferdig med klatringen og var på vei tilbake da han falt utfor en skrent i Tundalen.

– Kunne gått verre

– Han beskriver det som et dramatisk fall som kunne ha gått verre. Han var overrasket over at han ikke var mer skadet. Buksen hans var helt opprevet, og han hadde pakket inn foten. Selv trodde han det var beinbrudd, og vi kjørte ham til lege, sier politibetjenten.

– Hva sa han selv om det som hadde skjedd?

– Han sa ikke så mye. Han var preget og sliten, men ellers i god form. Dette er et fjellområde som er dramatisk uansett hvor du snur deg, sier Andersen.

Politiet og Hoved­rednings­sentralen i Sør-Norge satte torsdag morgen i gang en leteaksjon ved Fresvikbreen.

– En klatrer har ikke kommet tilbake etter at han gikk ut for å klatre i går kveld, skrev operasjonssentralen i Vest politidistrikt.

Redningshelikopter ble sendt fra Florø.

Politiet ble varslet klokken 7.35.

– Erfaren klatrer

– Dette er en erfaren klatrer som gikk ut i går kveld. Han skulle klatre ved Huldafossen innenfor Fresvik. Klatreren sa at han skulle komme tilbake til Fresvik sent i går kveld, sa Algrøy til BT torsdag morgen.

Han fortalte at redningshelikopteret søkte i området, og at en alpin redningsgruppe sto klar i Sogndal til å bli hentet.

– Dette er et vanskelig tilgjengelig område som er bratt og ulendt. Det er ikke mobildekning der, sa Algrøy.

Klatreren som var savnet, er en utenlandsk statsborger i 20-årene.

Henter redningsgruppe

– Vi har nå kalt inn Røde Kors og Norske redningshunder. Den alpine redningsgruppen blir hentet av redningshelikopteret i Sogndal. Der skal redningshelikopteret fylle drivstoff, sa operasjonslederen i politiet ved 10.10-tiden.

– Vi vet ikke om han er savnet, men vi har sendt redningshelikopter for å bistå, sa redningsleder Steinar Vatne ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge torsdag morgen.