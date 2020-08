Redningsaksjon ved Fresvikbreen i Sogn

Leter etter klatrer som ikke er kommet tilbake fra klatretur.

Politiet og Hoved­rednings­sentralen i Sør-Norge har satt i gang en redningsaksjon ved Fresvikbreen torsdag morgen.

– En klatrer har ikke kommet tilbake etter at han gikk ut for å klatre i går kveld, skriver operasjonssentralen i Vest politidistrikt.

Redningshelikopter er sendt fra Florø.

Politiet ble varslet klokken 7.35.

– Erfaren klatrer

– Dette er en erfaren klatrer som gikk ut i går kveld. Han skulle klatre ved Huldafossen innenfor Fresvik. Klatreren sa at han skulle komme tilbake til Fresvik sent i går kveld, sier operasjonsleder Per Algrøy i Vest politidistrikt til BT.

Han forteller at redningshelikopteret nå søker i området, og at en alpin klatregruppe står klar i Sogndal til å bli hentet hvis det er behov for det.

– Dette er et vanskelig tilgjengelig område som er bratt og ulendt. Det er ikke mobildekning der, sier Algrøy.

Klatreren som er savnet er en utenlandsk statsborger.

– Vi vet ikke om han er savnet, men vi har sendt redningshelikopter for å bistå, sier redningsleder Steinar Vatne ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge.