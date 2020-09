Fire nye ansatte ved Haukeland koronasmittet

Lørdag fikk fire nye ansatte ved Haukeland konstatert koronasmitte. Totalt syv ansatte er nå smittet av viruset.

51 pasienter og ansatte er i karantene ved Haukeland universitetssykehus etter at syv ansatte har blitt smittet av koronaviruset. Foto: Ørjan Deisz

– Vi er nesten i havn med smittesporingen, men vi er ikke helt ferdig. Det er helg, og det er ikke lett å få tak i alle, sier Marta Ebbing, fagdirektør ved Haukeland til BT søndag.

Totalt syv ansatte er nå smittet ved sykehuset. Det siste tilfellet ble sykehuset kjent med sent i går kveld, og der er de ikke helt ferdig med smittesporing, opplyser fagdirektøren.

Haukeland sporer internt, mens kommunen tar ansvar for smittesporingen ute i samfunnet.

– Vi følger opp ansatte og pasienter, sier Ebbing, og legger til at ingen pasienter foreløpig er smittet.

51 personer i karantene

Totalt 9 pasienter er isolert og 42 ansatte er nå i isolasjon eller karantene.

– Så langt får det ingen kritiske konsekvenser for bemanningen. De smittede jobber ved ulike avdelinger, så ingen enkelt avdeling er kritisk rammet.

– Vi ønsker ikke oss tilbake til situasjonen i mars og april, sier Marta Ebbing, fagdirektør ved Haukeland til BT søndag. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Hun sier at sykehuset ikke er helt sikker på hvor smitten har kommet fra.

– Men sannsynligvis dreier det seg om smitte ute i samfunnet, sier hun.

Seks av de syv har blitt smittet ute, mens én kan ha blitt smittet på sykehuset.

– Har gode rutiner

Hun understreker at det skal være trygt å komme på sykehuset for dem som trenger det.

– Vi ønsker oss ikke tilbake til den situasjonen som var i mars og april, da en del pasienter var redde for å ta kontakt med helsetjenesten. Vi har gode rutiner for å beskytte pasienter og oss selv mot smitte. Vi har satt i verk ekstra tiltak i akuttmottaket.

Hun sier at sykehuset nå vil vurdere å stramme inn på besøksordningen.

– Vi forstår at det er vanskelig for syke å ikke få besøk fra pårørende, men samtidig er det et tiltak for å holde tilstrekkelig avstand mellom alle, og beskytte pasienter og ansatte mot smitte på sykehuset.