Munnbind-saken: – Fikk flere uavhengige tips kort tid før vi aksjonerte

Politiet kan ikke si hvor lenge salg av angivelig feilmerkede munnbind har pågått.

Krimtekniker, en representant fra Statens legemiddelverk og sivilt politi gikk gjennom flere kasser under en razzia i Fana tirsdag. Politiet opplyste om større beslag på tre ulike steder. Foto: Paul S. Amundsen (arkiv)

Onsdag kveld ble forretningsmannen og eks-milliardæren Idar Vollvik løslatt, etter at han tirsdag morgen ble pågrepet og satt i arresten for uriktig merking av munnbind.

Siktelsen mot Vollvik er opprettholdt, opplyste politiet onsdag.

Da fortalte de også om at ytterligere én person er siktet i saken. Denne personen er anklaget for det samme som Idar Vollvik, og har ifølge politiet hatt en rolle i Vollviks firma Vovi.

Politiadvokat Sigrid Sulland, påtaleansvarlig for munnbind-saken, har ikke villet si noe nærmere om den andre siktede, men bekreftet torsdag morgen overfor BT at det er gjort elektroniske beslag knyttet til hen.

– Vedkommende har ikke ønsket å forklare seg for politiet, sa Sulland.

Siden siktet nummer to ikke er blitt pågrepet, har hen heller ikke krav på oppnevnt forsvarer.

Politiadvokat Sigrid Sulland leder etterforskningen mot Idar Vollvik. Foto: Tuva Åserud

Kortvarig etterforskning

Torsdag morgen sa Sulland at det pr. da ikke var flere med status som mistenkt eller siktet i saken.

Samtidig gikk hun litt mer i detalj om hva som utløste etterforskningen og razziaene mot Vollviks lokaler i Bergen.

– Vi fikk flere uavhengige tips kort tid før vi aksjonerte. Dette er en etterforskning som ikke har pågått lenge, sier Sulland.

Hun vil ikke gå inn på hvem tipsene kom fra. Vollviks forsvarer har sagt at det ikke er en offentlig etat som varslet politiet.

På dette stadiet av etterforskningen kan Sulland ikke si hvor lenge salg av angivelig feilmerkede munnbind skal ha pågått.

– Det er jo en tidshorisont for når det ble veldig interessant å selge munnbind i Norge. Men hvor lenge det salget som siktelsen gjelder har pågått, det kan jeg ikke si, uttaler politiadvokaten.

Politiet mener de kan dokumentere at Vollvik har pakket om munnbind og solgt disse via nettbutikken Ludostore. Politiet mener ikke-medisinske munnbind er blitt ompakket og merket om for å fremstå som medisinske.

At munnbind er blitt pakket om, har Vollvik erkjent i avhør – samtidig som han mener det ikke er gjort noe straffbart.

Forretningsmannen har nektet for å ha pakket om fra ikke-medisinske til medisinske munnbind.

Torsdag ettermiddag beklaget han feilmerkingen i en pressemelding der han samtidig hevdet å ha handlet i god tro.

Slik reklamerer Ludostore for munnbind på sine nettsider. Foto: Skjermdump fra Ludostore

Sulland sier det ikke er utelukket at det kan bli aktuelt med inndragning av utbytte.

– Vi kan inndra noe som er utbytte av en straffbar handling.

Idar Vollviks forsvarer, advokat Einar Råen, sier han ikke ser noe grunnlag for å snakke om økonomisk motiv – så langt han kjenner saken.

– Jeg har bedt om innsyn i sakens dokumenter for å få hele bildet. Men slik jeg kjenner saken, gjennom avhør av min klient, kan jeg ikke se at økonomisk motiv skal være noe tema i det hele tatt. Tvert om har min klient påpekt at en gjennomgang av selskapets økonomi og kalkulasjoner vil vise at det ikke er noe økonomisk motiv bak de feil som kan ha oppstått, sier Råen.

Advokaten sier hans inntrykk er at sakens tema gjelder formalovertredelser, og at det dermed ikke kan bli grunnlag for inndragning.

– Det blir veldig vanskelig for meg å forholde meg til slike opplysninger gjennom mediene, uten å ha fått tilgang til alle straffesaksdokumentene i sakene. Jeg kjenner heller ikke til noen utvidelse av siktelsen.

Idar Vollviks forsvarer, Einar Råen, utenfor politihuset onsdag kveld. Foto: Tuva Åserud

– Ikke full oversikt

Selv om siktelsen mot Vollvik nå gjelder en spesialparagraf om merking og markedsføring av medisinsk utstyr, bekrefter Sulland overfor BT at de også har i tankene at ompakking og angivelig feilmerking kan ha hatt et økonomisk motiv.

– Jeg kan ikke utelukke at siktelsen utvides.

Politiet har omtalt beslagene i munnbind-saken som store.

– Vi har ikke full oversikt over alt som er beslaglagt og etterforsker for å få oversikt. Det er ulike typer munnbind og ulik emballasje i beslaget, og vi er i gang med en stor gjennomgang som startet tirsdag. Gjennomgangen av beslagene fortsetter også i dag, sier politiadvokaten.

Politiet mener ompakkingen av munnbind har skjedd flere steder i Norge, også flere steder rundt Bergen.

– Vi mener det har skjedd i Vollviks regi, også i lokaler han ikke disponerer eller som ikke er hans.

Videre fortsetter politiet med avhør og undersøker elektroniske spor og beslag.