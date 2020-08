Ett barn har covid-19 og flere avdelinger er i karantene. – Jeg er ikke redd for at Vetle skal bli smittet.

To barnehagebarn har fått påvist covid-19 i Bergen. Mari Brøto er ikke bekymret for at Vetle (1) skal få korona.

Mari Brøto har nettopp hentet sønnen Vetle (1) i Fantoft gård barnehage, der 64 er i karantene etter et smitteutbrudd. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen