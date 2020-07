Ni år siden terroren rammet: – Hat er livsfarlig, det har jeg tenkt mye på i dag

Onsdag ble det arrangert 22. juli-minnemarkeringer flere steder på Vestlandet.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Minnemarkering ved Den blå stein onsdag formiddag. Foto: Hedvig Idås

Ni år er gått siden terrorangrepene 22. juli. På Torgallmenningen i Bergen ble dagen markert med stillhet og nedleggelse av roser på Den blå steinen.

Varaordfører i Bergen, Rune Bakervik, var til stede under markeringen.

– Dette er en sterk dag, med mange følelser. Det er en påminnelse om det vi har lovet våre unge kamerater som ble drept for ni år siden – at vi aldri skal hvile i kampen for et solidarisk og inkluderende samfunn, sier Bakervik.

Rune Bakervik, varaordfører i Bergen og Helena Haldorsen, leder for Bergen AUF. - Det er en påminnelse om våre unge kamerater som ble drept, sier Bakervik. Foto: Hedvig Idås

– Godt å være sammen

For Bakervik vekker det sterke følelser å snakke om 22. juli. Han deler de samme tankene som AUF-leder Ina Libak snakket om i sin minnetale utenfor regjeringskvartalet onsdag morgen.

– Hat er livsfarlig, det har jeg tenkt mye på i dag. Jeg synes det Ina Libak sier er veldig viktig, forteller han.

Sammen med medlemmer fra AUF, Arbeiderpartiet og Støttegruppen for de etterlatte minnes Bakervik dem som mistet livet på Utøya og i regjeringskvartalet.

– Det er godt å være sammen med andre, og dele savnet. Det er sterkt å stå der sammen med dem som var på Utøya og kom hjem igjen, og pårørende til dem som ikke fikk komme hjem, sier Bakervik.

– Vi må stå på videre for det vi tror på, og fortsette kampen mot de høyreekstreme kreftene, som finnes i samfunnet vårt, legger han til.

Emil Gadolin og Linn Kristin Engø legger ned roser på Den blå stein under minnemarkeringen onsdag. Foto: Hedvig Idås

– Det er fælt, fint og trist

Emil Gadolin, fylkestingsreprestentant for Vestland Arbeiderparti, og Linn Kristin Engø, bystyrerepresentant, var også tilstede på minnemarkeringen.

- Det er fint, fælt og trist å være her i dag, som hvert år. Mange opplever at vi de siste årene har vært for dårlig til å snakke om hvorfor 22. juli skjedde. Vi er utålmodig med at det skal tas et oppgjør mot den rasismen og de holdningene som er i samfunnet, sier Engø.

Endre Toft, leder i Vestland AUF og Marita Henirksen, fylkessekretær, var tilstede på 22.juli-minnemarkeringen. Foto: Hedvig Idås

- Det er viktig å hedre alle de som mistet livet for ni år siden. Spesielt når vi ser at nynazister får marsjere i gatene og at AUFere blir hetset på nett. Vi må si at vi tar kampen mot de holdningene som truer toleranse og demokrati, sier Endre Toft, leder i Vestland AUF.

Les også 77 liv ble revet fra oss i 22. juli-angrepene. Slik blir de husket.

Varaordfører i Bergen, Rune Bakervik mener det er viktig å fortsette kampen mot de høyreekstreme kreftene som finnes i samfunnet vårt. Onsdag ble det lagt ned blomster på Den blå stein under markeringen av 22. juli. Foto: Hedvig Idås

Fylkesleder i Vestland AUF, Endre Toft, reiste onsdag mellom flere kommuner for å delta på markeringer.

På Stranda skule i Øygarden og ved Vatnevatnet på Askøy ble det lagt ned blomster og holdt appell.

Klokken 16 er det markering utenfor Osterøy rådhus i Lonevåg. Også i Stryn vil det holdes minnemarkering onsdag ettermiddag.

Les også Sterk markering ved regjeringskvartalet – ni år etter 22. juli

– Aldri mer

Stillheten lå tungt over regjeringskvartalet i Oslo onsdag. På grunn av koronapandemien ble det lagt til rette for en dempet markering med omkring 50 mennesker.

Flere tok til tårene da navnet på de 77 ofrene for terrorangrepene ble lest opp.

– Vi gjentar ordene «aldri mer» for å minne oss selv på løftet vi ga: At vi hver dag skal kjempe for de verdiene terroristen ville ramme. 22. juli minner oss om at liv kan stå i fare når hatet får stå uimotsagt, sa statsminister Erna Solberg i sin tale utenfor regjeringskvartalet.