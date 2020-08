Blodig kvinne arrestert – tilsett ved Bergen legevakt skadd etter knivepisode

Begge får no behandling ved Legevakta.

Væpna politi rykka ut til Danmarks plass etter melding om knivstikking. Foto: Silje Katrine Robinson

Politiet opplyste klokka 14.17 at dei hadde fått melding om at fleire personar var knivstukke på Danmarks plass i Bergen.

Store politistyrkar og ei rekkje ambulansar rykka ut til området. Politiet fekk raskt kontroll på ei kvinne i slutten av 20-åra.

– Mistenkte var ved pågriping tilsølt med blod, skriv politiet i ei pressemelding, og opplyser at ho har skader i ei hand som ho truleg har påført seg sjølv.

Ein tilsett ved Legevakta er også lettare skadd. Politiet søkjer etter fleire skadde i området for å vere sikre, men trur dei no har oversikt.

Ei rekke ambulansar sto klare til å behandle skadde. Foto: Silje Katrine Robinson

Fekk først melding om fleire knivstikkingar

Dei første meldingane politiet fekk var at kvinna hadde knivstukke fleire personar. Deretter kom det nyte meldingar at ho hadde knivstukke ein person like utanfor Bergen legevakt.

No meiner politiet i staden at kvinna har sølgt sitt eige blod på andre, og at dei derfor har sett skadde ut.

– Det betyr ikkje at det ikkje er fleire skadde, men sannsynlegvis har den arresterte hatt blod på seg som har smitta over på andre, seier operasjonsleiar i politiet, Steinar Hausvik.

Heller ikkje helsevesenet skal ha meldt ifrå om at dei har teke imot nokon som er knivstukke.

Politiet gjer undersøkingar ved Legevakta. Foto: Tuva Åserud

Tilsett ved Bergen legevakt skadd

Bergen legevakt melder derimot at ein tilsett hos dei er lettare skadd etter knivepisoden.

Dagrunn Waag Linchausen, leiar for Legevakta seier at både den arresterte kvinna og den tilsette får behandling.

– Situasjonen er under kontroll. Begge får behandling på skadepoliklinikken, seier Linchausen til BT.

Avdelingsoverlege ved skadepoliklinikken, Torbjørn Hiis Bergh, fortel den at den tilsette blei skadd like utanfor personalinngangen.

– Kvinna som kom inn er lettare til moderat skadd med stikkskadar. Ho er til behandling her no, seier han.

Linchausen seier den tilsette vil få oppfølging etter knivepisoden.

Store politistyrkar oppheld seg i området rundt Danmarks plass. Foto: Silje Katrine Robinson

Søkjer i området

Ifølgje innsatsleiar Tom Johannessen fekk dei meldingar frå fleire stader i området rundt Danmarks plass før pågripinga ved Legevakta.

– Det er mykje som kan tyde på at personen har bevega seg i området frå Møllendalsveien, Klaus Hansens gate og i området rundt Legevakta. Vi har søkt mykje etter skadde personar i området der, seier han.

Politiet har derimot etter kvart fått fleire meldingar frå folk som skal ha blitt trua av kvinna, opplyser Johannessen.

Vest politidistrikt ber personar som kan ha informasjon om kva som har skjedd om å ta kontakt.

Politiet fekk melding klokka 14.06. Fleire personar melde ifrå og sa at ein person gjekk rundt på Danmarks plass med kniv og oppførte seg truande.

– Førebels har vi ikkje kontakt med andre som skal verre skadde, fortel operasjonsleiar Bjarte Rebnord i politiet.

Fleire politibilar og væpna politifolk er i området. Minst åtte ambulansar er på staden i tilfelle det er fleire skadde.

Politiet gjorde ei rekke undersøkinga bak Bergen legevakt etter knivepisoden. Foto: Tuva Åserud

Brannvesenet har sendt to bilar med til saman ti personar for å hjelpe politi og helsevesen med aksjonen.

– Vi søkjer etter mogeleg skadde personar. Hittil har eg ikkje fått melding om at nokon er funne, seier vaktkommandør Jakob Hartviksen klokka 14.55.

