Blodig kvinne arrestert – tilsett ved Bergen legevakt fekk behandling etter knivepisode

Kvinna skal ha trua forbipasserande med kniv.

Publisert Publisert For mindre enn 3 timer siden

Væpna politi rykka ut til Danmarks plass etter melding om knivstikking. Foto: Silje Katrine Robinson

Det blei slått full alarm då politiet klokka 14.06 fekk melding knivstikking på Danmarks plass.

Store politistyrkar og minst åtte ambulansar rykka ut til området. Politiet fekk raskt kontroll på ei kvinne i slutten av 20-åra.

Ho skal ha trua forbipasserande med kniv.

– Mistenkte var ved pågriping tilsølt med blod, skriv politiet i ei pressemelding, og opplyser at ho har skader i ei hand som ho truleg har påført seg sjølv.

Ein tilsett ved Legevakta er også lettare skadd. Politiet søkte etter fleire skadde i området for å vere sikre, men trur dei no har oversikt.

Ei rekke ambulansar sto klare til å behandle skadde. Foto: Silje Katrine Robinson

Fekk først melding om fleire knivstikkingar

Dei første meldingane politiet fekk var at kvinna hadde knivstukke fleire personar. Deretter kom det nyte meldingar at ho hadde knivstukke ein person like utanfor Bergen legevakt.

Politiet leita derfor lenge etter fleire skadde, men har ikkje funne nokon.

Tilsett ved Bergen legevakt skadd

Bergen legevakt melder at ein tilsett hos dei er lettare skadd etter knivepisoden.

Dagrunn Waag Linchausen, leiar for Legevakta seier at både den arresterte kvinna og den tilsette får behandling.

– Situasjonen er under kontroll. Begge får behandling på skadepoliklinikken, seier Linchausen til BT.

Avdelingsoverlege ved skadepoliklinikken, Torbjørn Hiis Bergh, fortel den at den tilsette blei skadd like utanfor personalinngangen, og at det ikkje er alvorleg.

Kvinna som er arrestert har stikkskader.

– Ho er lettare til moderat skadd og er til behandling her no, seier han.

Linchausen seier den tilsette vil få oppfølging etter knivepisoden.

Politiet gjer undersøkingar ved Legevakta. Foto: Tuva Åserud

Skal ha trua forbipasserande

Kvinna skal ha gått frå området rundt Møllendalsveien til Legevakta. På vegen trua ho fleire forbipasserande, ifølgje politiet

– Vi forsøkjer å finne ut om desse blei trua verbalt eller forsøkt knivstukke, seier innsatsleiar Tom Johannessen.

Kvinna tok seg så til området utanfor Legevakta, der ho skal ha trua ein tilsett.

– Den tilsette blei trua på staden, men ikkje fysisk skadd så vidt vi veit, seier han.

Gjerningskvinna sjølv er stadfesta skadd. På åstaden låg eit blodig tøystykke og fleire store blodflekkar.

– Vi har ikkje oversikt over kven det tøystykket høyrer til.

Store politistyrkar oppheld seg i området rundt Danmarks plass. Foto: Silje Katrine Robinson

Søkjer i området

Ifølgje innsatsleiar Tom Johannessen fekk dei meldingar frå fleire stader i området rundt Danmarks plass før pågripinga ved Legevakta.

Vest politidistrikt ber personar som kan ha informasjon om kva som har skjedd om å ta kontakt.

Politiet gjorde ei rekke undersøkinga bak Bergen legevakt etter knivepisoden. Foto: Tuva Åserud