Helse Bergen holdt pressekonferanse: Rigger seg for større pasientstrøm

Hvis smitten sprer seg kraftig, vil Haraldsplass bli «koronafritt» sykehus - mens Haukeland får alle koronapasienter.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Klokken 12 mandag holdt sykehusledelsen ved Haukeland og Haraldsplass en felles pressekonferanse.

Eivind Hansen, som er administrerende direktør ved Haukeland, opplyste innledningsvis at 34 pasienter er utskrevet etter å ha vært innlagt med koronaviruset.

– Tiltakene synes å virke, sa han.

I dag er 23 pasienter innlagt på sykehus i Helse Bergen-systemet. 18 av dem er på Haukeland.

Nå jobber sykehusene med å rigge seg for at tilstrømningen av pasienter kan bli større i tiden som kommer. Ifølge Hansen har sykehusene hatt god nytte av de strenge restriksjonene som har vært i landet de siste ukene.

– Vi er nå langt bedre rustet, sa han.

Vil samle koronapasienter

Dersom pågangen på sykehusene blir stor, vil blant annet Haukeland og Haraldsplass samarbeide om å flytte alle koronapasienter til Haukeland.

Men ut fra dagens situasjon, er det god kapasitet ved Haraldsplass. Det er kun én pasient som får intensivbehandling, og det er vesentlig færre pasienter innlagt enn vanlig som følge av andre årsaker enn covid-19.

– Vi er bekymret for at noen pasienter er redde for å ta kontakt, enten de frykter smitte eller at de belaster helsevesenet, sa Jesper Blomquist, som er overlege på Haraldsplass.

Han fortalte at sykehuset vil klare å holde kontroll på situasjonen, så lenge smitten i befolkningen ikke øker betraktelig.

Sjefen på Haraldsplass smittet

Ved Haraldsplass Diakonale sykehus er tre ansatte smittet. En av dem er administrerende direktør Kjerstin Fyllingen.

– Hun har god almenntilstand og lite symtomer, sier overlege Jesper Blomquist.

Ikke sykehjemsbeboere i respirator

I forrige ble det klart at flere beboere ved Gullstøltunet sykehjem er smittet av covid-19. En av dem døde i helgen.

Administrerende direktør Eivind Hansen sa på pressebrifen at Helse Bergen har en god dialog med kommunene, og det har kommet en prioriteringsveileder fra helsedirektoratet som er gjeldene for spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten.

– Vi må finne i hvert enkelt tilfelle hva som er en hensiktsmessig prioritering vurdering av pasientenes tilstand og behandlingstilbud, sier Hansen.

Han påpeker at prioriteringer vil være en viktig del, både med tanke på smitterisiko og hvilket nivå pasienter skal følges opp på gitt deres totale situasjon.

– Har dere vært konkret inne i vurderingen av Gullstøltunet-beboerne?

– Ikke så vidt jeg kjenner til. Men jeg tar forbehold om at jeg ikke er kjent med det nå.