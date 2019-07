– I år er det ekstra fokus på å tilby noe for enhver smak, sier prosjektleder Morten Dahl Sebjørnsen.

Tall Ships' Races 2019 går av stabelen søndag 21. juli. Det er femte gang Bergen er vertskapsby for den internasjonale festivalen.

– Jeg tror alle som kommer i år vil få oppleve en litt annen type festival enn tidligere, sier Sebjørnsen, prosjektleder i CoEvent AS, som er ansvarlig for gjennomføringen av seilregattaen.

I år blir det nemlig eget barneprogram, konserter spesielt for unge voksne, ammekafeer for småbarnsforeldre og til og med en hundebar med gratis mat og drikke for firbente gjester.

Se programmet nederst i saken

Tall Ships' Races Bergen 2019

Koengen

For første gang har ulike aldersgrupper fått sine egne områder og programmer.

På Koengen blir det et todelt program. På dagtid skjer det arrangørene kaller «Tall Ships Yngel» – et program rettet mot barnefamilier. Dette skjer både på Koengen og Bryggen. Her blir det konserter med artister fra MGP Junior, ponniridning og hoppeslott mellom klokken 10 og klokken 16.

Klokken 17 begynner Ferieklubben på Koengen, en gratis musikkfestival rettet mot ungdom og unge voksne. Her blir det konserter hver kveld under Tall Ships, blant annet med Lemaitre, Kjartan Lauritzen og Boy Pablo.

– Dette er en ny satsing for oss, og vi ser at det skaper interesse. Jeg har hørt rykter om folk som kommer fra andre deler av landet for å få med seg Ferieklubben, sier Sebjørnsen.

I tillegg skal det lages til 150 kvadratmeter med sand. Området har fått navnet «Koengen beach club».

Stengt for trafikk

Bryggen vil være stengt for trafikk fra lørdag 20. juli klokken 16 til onsdag 24. juli klokken 18. Vågen blir også stengt for privatbåter.

Her skjer åpningsseremonien og selve paraden. På «Bryggefest» blir det konserter med blant annet Ausekarane og Bergen Shantykor.

Bortover mot Bradbenken kan man ta turen innom sjørøverlandsbyen for hele familien, og på Festningskaien blir det marked med over 50 boder. Dette vil være åpent allerede fra lørdag.

Frivillige

Det krever et stort mannskap å få Tall Ships til å gå rundt. Over 350 frivillige er med i år. Sebjørnsen sier det har vært overveldende å se hvor mange som har vist interesse.

– Nå gjenstår det bare å se på været. Så langt ser det ut til at vi har det med oss. Det er det eneste vi ikke kan planlegge, sier Sebjørnsen.

Eivind Senneset (ARKIV)

Programmet

Arrangementsområdet er åpent fra klokken 10 til 23 søndag til tirsdag, klokken 10 til 15 på onsdag. Alle arrangementer er gratis.

Søndag 21. juli

10.00-14.00 Innseiling

10.00-14.00 Salutt fra Festningen

10.00-17.00 YNGEL: Aktiviteter i Sjørøverlandsbyen

14.00-22.00 Skutene er åpne for besøkende

18.00-23.00 Ferieklubben på Koengen

Mandag 21. juli

10.00-22.00 Skutene er åpne for besøkende

10.00-17.00 YNGEL: Aktiviteter i Sjørøverlandsbyen

11.00-12.00 YNGEL: Sjørøverfest på Atyla

15.30-16.30 Mannskapsparade (fra Nykirkekaien til Koengen)

17.00-23.00 Ferieklubben

Tirsdag 23. juli

10.00-22.00 Skutene er åpne for besøkende

10.00-17.00 YNGEL: Aktiviteter og Havfruebesøk i Sjørøverlandsbyen

11.00-12.00 YNGEL: Sjørøverfest på Shtandart

17.00-23.00 Ferieklubben

23.00 Fyrverkeri

Onsdag 24. juli

10.00-15.00 Arrangementsområdet er åpent

10.00-15.00 Tivoli (Koengen)

10.00-15.00 FlipZone Trampolinepark (Holbergskaien)

11.00-13.00 Parade of Sails

Se Tall Ships’ Races egen nettside for mer detaljert program.