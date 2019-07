Langs disse veiene har UP fartskontroller i sommer.

Juli og august er travle måneder for Utrykningspolitiet. I løpet av sommeren skal de ha flere aksjoner med fartskontroll på Vestlandet. Målet er å skape trafikksikkerhet ved å være til stede langs veien.

– Når folk reiser på ferie er det gjerne mye som skjer i bilen, man snakker sammen eller hører kanskje på musikk, da er det lettere å bli uoppmerksom, sier fungerende distriktsleder i Utrykningspolitiet region vest, Frode L. Thraning.

– Ikke fritt frem

Utrykningspolitiet i region vest har europaveiene som sitt hovedfokus under aksjonene i sommer.

– I vårt område er det E39 fra Halhjem til Oppedal og E16 fra Bergen til Voss og videre nordover som er i fokus. Ellers er det E134 sørover i distriktet, opplyser Thraning.

Men ifølge politioverbetjenten betyr ikke dette at man slipper unna fartskontroll andre steder.

– Vi er også til stede på andre veier, så det er sagt. Det er ikke fritt frem selv om vi har aksjoner på europaveiene, sier han.

Politiet

Mandag var Thraning del av et team på to politipatruljer som hadde kontroll på E39 ved Bjørsvik på Ostereidet.

– Vi har fokus på 70- og 80-soner. Det er her det er størst skadepotensial dersom det skulle skje ulykker, forteller politioverbetjenten.

I løpet av to og en halv time stoppet de to patruljene 13 førere som fikk bøter for å ha kjørt for fort. En av førerne mistet førerkortet.

– Det er en del som har kjørt på seg bøter i dag. En fører holdt 106 km/t i 70-sonen, forteller Thraning.

Prøver å lure seg unna

Ifølge politioverbetjenten er omtrent en tredjedel av bilførerne som blir stoppet utenlandske turister.

– Dette er folk som ofte ikke har så mye kjennskap til norske fartsgrenser. Samtidig er de kanskje vant til annen praksis i fartskontroll, forteller Thraning.

Han forteller at mange turister tror de kan komme seg unna fartsbot ved å forhandle med politiet.

– De forteller gjerne at det skal mer til for å få bot i landet de kommer fra, og spør om vi ikke kan gi dem en sjanse. Men vi kan ikke gjøre forskjell på folk, sier Thraning.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

– God sikkerhetsmargin

For å sikre at bilførerne som blir stoppet faktisk har brutt fartsgrensen har politiet lagt inn en sikkerhetsmargin i lasermåleren.

– Vi har på forhånd satt oss en grense for hvor vi reagerer. I tillegg er det en sikkerhetsmargin på tre kilometer i timen i lasermåleren. Slik kan vi være sikker på at de vi stopper har kjørt over fartsgrensen, sier Thraning.

Han understreker at de fleste bilførerne er glade for å se politiet langs veien, selv om noen av dem må punge ut etter å ha vært uoppmerksom.

– De fleste vi må stoppe er klar over at de har kjørt for fort og aksepterer at det er deres egen feil. De fleste er veldig greie å ha med å gjøre. En og annen blir i litt begredelig humør, men det er sjelden vi har problemer, sier Thraning.