Flere hundre var samlet for å feire nye Voss gondol.

Banen som skal sveve over Voss er nå i full drift.

Det anslås at over 300 har tatt banen så langt i dag.

– Det var trangt inni der, og det var mye folk, men det var fantastisk å komme opp i høyden, sier Sam B. Meyer (82), som fikk være førstemann om bord.

Æresgjest

Meyer jobbet på Hangursbanen i 40 år, før han pensjonerte seg i 2007.

Voss gondol skal erstatte Hangursbanen, som ble lagt ned i 2015. I 51 år gikk Dinglo og Danglo fra Hangursveien, som ligger 500 meter fra det nye stoppet på jernbanestasjonen.

– Den er litt overdimensjonert, sier Meyer om den nye banen.

Men utsikten er det ingenting å klage på.

– Du kan se utover alle toppene. Det er fantastisk.

Rune Sævig

Flere hundre oppmøtte

– Åpningen var helt fantastisk. Mange glade vossinger som kom for å se, sier Øystein Wæhle, administrerende direktør i Voss Resort. Han forteller om gode tilbakemeldinger så langt.

Wæhle anslår at mellom 300 og 400 mennesker møtte opp til åpningen kl. 10.

Åpningen begynte med avduking av kabinene, som har fått navn etter kjente fjelltopper i området. De oppmøtte gikk om bord til felemusikk og sang.

Rune Sævig

1069 reisende i timen

Reisen fra Voss stasjon tar 6 minutter og 48 sekunder. Passasjerene fraktes de to kilometerne opp til fjelltoppen Hanguren, 820 meter over havet.

Det er ni vogner som går opp og ned, med plass til 34 personer i hver. Banen kan ta 1069 reisende i timen.

En tur-retur-billett koster 395 kroner, men det vil også gå an å kjøpe ulike abonnementskort som gjør turene billigere.

Rune Sævig

Fakta: Disse står bak prosjektet Prosjektet har kostet 330 millioner kroner. Voss Resort er blant investorene. Adolfsen Group i Oslo, startet av brødrene Roger og Kristian Adolfsen, eier halvparten. Utbyggingsselskapet har fått navnet Voss Gondol AS. Voss Resort eier 75 prosent av selskapet, mens Øyvind Lauritzen og det lokale selskapet Grønahogi AS eier resten. Voss Resort har bidratt med egenkapital på 70 millioner for å finansiere utbyggingen. I tillegg har prosjektet fått lån og tilskudd fra Voss kommune, Innovasjon Norge og Hordaland fylkeskommune.

Rune Sævig

– Nytt samlingspunkt

Ved endestoppet står nå den største restauranten i Voss, Hangurstoppen restaurant, med plass til 450 personer. I tillegg til restauranten skal det være aktivitetstilbud på fjellet hele året.

Banen trenger i gjennomsnitt 400 reisende hver dag for at økonomien skal gå rundt, ifølge Wæhle.

– Med et fjell fullt av aktivitetstilbud, og Voss sin største restaurant, har vi stor tro på at Hangurstoppen blir et nytt samlingspunkt på Voss, sier Øystein Wæhle, administrerende direktør i Voss Resort, i en pressemelding.