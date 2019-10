Dyrene til bonden Birte ble stjålet og drept: – Hele Norge har tatt fyr

En kaninunge og syv marsvin er fremdeles savnet etter innbruddet på Bergen strutsefarm.

Oppdatert for mindre enn 1 time siden

HÅPER: Bonde Birte Larsen har fremdeles et håp om at marsvinene og en kaninunge kan være i live. Tuva Åserud

Da Birte Larsen kom på jobb tidlig tirsdag morgen, oppdaget bonden at uvedkommende hadde vært på ferde inne på gården i Fyllingsdalen. I løen fant hun en hodeløs høne i en blodpøl. Så oppdaget bonden at noen hadde kappet hodet av favoritthanen hennes. I tillegg var syv kaniner og syv marsvin stjålet fra strutsefarmen.

DREPT: Birte Larsen fant denne hodeløse hanen slengt inn i et bur da hun kom på jobb tirsdag. Tuva Åserud

FORSVUNNET: Denne kaninungen er forsvunnet etter innbruddet på Bergen strutsefarm. Privat

Tirsdag morgen fant en turgåer seks av kaninene døde ved drikkevannet i Krohnegården.

– De var slått i hjel, eller druknet. En av kaninene var kuttet strupen på. Alle var våte, fortalte bonden til BT tirsdag.

Hun delte den sørgelige historien på hjemmesiden til Bergen strutsefarm på Facebook samme dag.

– Nå er det snart 150.000 personer som har sett innlegget jeg la ut i går. Jeg har fått veldig mange tekstmeldinger og kommentarer. Hele Norge har tatt fyr. Folk er superengasjerte, sier Birte Larsen onsdag.

Heldigvis har gårdskattene som hun savnet etter innbruddet kommet til rette.

– Jeg vet ikke om de stakk av fordi de ble redde. En kanin som går løs på gården, gjemte seg i et døgn før den dukket opp i løen onsdag morgen, forteller Larsen som har vært fulltidsbonde i 21 år.

Hva som har skjedd med den forsvunne kaninungen og de syv marsvinene, vet hun ikke. Men Larsen synes det er et godt tegn at de ikke er funnet ennå.

– Kaninungen er født den 1. oktober, så det er helt på grensen at den kan klare seg. Men hvis den får godt stell og får være i bur sammen med marsvinene, kan det gå bra, sier bonden.

– Hvordan har du det nå?

– Det går bedre. Jeg har et håp om at kaninungen og de syv marsvinene kan være i live. Vi gir oss ikke før de som har gjort dette er tatt. Nå er det så mange som vet om dette at noen må ha mistanke.

Hun forteller at dyrepolitiet i Florø onsdag tok kontakt med henne.

– Nå har de begynt å etterforske saken. Det er flott at det skjer noe, sier Larsen.

TOMME BUR: Syv marsvin er fremdeles forsvunnet etter innbruddet på Bergen strutsefarm. Tuva Åserud

Etterforskningsleder Svein Føllesdal ved Bergen vest politistasjon uttalte tirsdag til BT at han ikke kan huske en tilsvarende sak med et slikt omfang i løpet av de over 30 årene han har arbeidet i politiet.

– Dette er en forferdelig ting å gjøre. Stjele dyrene for å ta livet av dem på denne måten, er en grusom handling, sa Føllesdal.

En politipatrulje rykket ut til gården tirsdag og politiet har opprettet sak, men ifølge etterforskningslederen blir det dyrepolitiet i Florø som kommer til å ta saken.