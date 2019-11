Slik blir Lysfesten 2019

Lørdag arrangeres Lysfesten for 30. gang. – Jeg gleder meg kjempemasse. Det blir skikkelig stas, sier Henriette S. Oen (12). Hun skal skape julestemning fra scenen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

FARGERIKT: Lysfesten går av stabelen lørdag 23. november ved Smålungeren. Da tennes også juletreet. Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

I fjor deltok 30.000 personer på Lysfesten.

Tradisjonen tro varmer Bergen Brandkorps opp til festen fra klokken 15.30, før konstituert sjefredaktør i Bergens Tidende, Frøy Gudbrandsen, åpner festen klokken 16.00.

– Jeg gleder meg veldig. De siste årene har Lysfesten blitt en tradisjon for meg også, men i år er det ekstra spesielt fordi det er 30 år siden første gang, forteller Gudbrandsen.

– Tradisjon for mange

Siden den første Lysfesten ble arrangert, har det tradisjonsrike arrangementet blitt en viktig del av mange bergenseres førjulstid.

– Det begynte med et par tusen mennesker, men Lysfesten har sakte, men sikkert blitt kjempestor. Det er hyggelig at det er en tradisjon for mange og at til og med folk som bor utenfor Bergen tar turen akkurat denne dagen, sier Gudbrandsen.

Tvillingene Ingelin Reigstad Norheim og Hildegunn Garnes Reigstad i musikkduoen Garness tar publikum gjennom festen. De to vil i tillegg stå for noe av underholdningen.

FAKLER: Det blir utdelt fakler og lysstaver (glowsticks). Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Lager julestemning

Hermine S. Oen (12) skal synge «Selmas sang» fra NRKs julekalender «Snøfall». Hun har selv vært publikum på Lysfesten, men tar i år steget opp på scenen på Festplassen for første gang.

– Vanligvis er jeg ikke nervøs før jeg opptrer, og det er jo et pluss. Men kanskje jeg blir litt nervøs like før. Jeg gleder meg kjempemye. Det blir skikkelig stas, sier Oen til BT.

Hun kaller Lysfesten en tradisjon.

OPPTRER: Hermine S. Oen (12) skal synge julesang fra scenen. Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

– Det er utrolig stas å være en del av det i år. Jeg forbinder det med juletradisjoner og fakler, sier hun.

Emir Hvidsten Hindic, kjent under artistnavnet EMIR, vil også underholde.

Ekstra avganger på buss, båt og Bybane

Skyss advarer mot stor pågang og ber reisende beregne ekstra god tid.

Det blir ekstraavganger for Bybanen og Askøyruta (båt), og det vil kjøre flere busser i forbindelse med Lysfesten.

I tillegg er Olav Kyrres gate stengt i år, noe som kan skape ekstra utfordringer. Bybanen vil ikke gå fra og til holdeplassene Byparken og Nonneseter mellom klokken 15.30 og 17.30 fordi politiet stenger Kaigaten under festen.

Skyss har laget en oversikt over alle ekstraavganger på lørdag her.

Fakta Programmet under Lysfesten 2019 15.30 Bergen Brandkorps varmer opp. 16.00 Offisiell åpning av Lysfesten ved Frøy Gudbrandsen, konstituert sjefredaktør i Bergens Tidende. Barnekorene Bergen og Arna Soul Children bidrar til allsang. Konferansier og underholdning: Garness, Hermine S. Oen og EMIR. Mot slutten synger vi «Deilig er jorden» og ser på fargerikt fyrverkeri. Lysfesten er ferdig litt over klokken 17.00.

Fyrverkeri i år også

På slutten av festen ringes julen inn med «Deilig er jorden». Barnekorene Bergen og Arna Soul Children hjelper til med allsang fra scenen.

Festen er ferdig litt over klokken 17.00 og rundes som vanlig av med fargerikt fyrverkeri.

Statsmeteorolog Kristen Gislefoss har gode værnyheter.

– Det er stort sett meldt oppholdsvær på ettermiddagen. I tillegg blir det vind fra sørøst. Dette gir vanligvis ikke lavt skydekke, sier Gislefoss.

Han sier det vil bli lettere skydekke, men likevel god sikt til fyrverkeriene.

– Det er ikke noe tåkesituasjon i varselet. Det blir ganske bra vær. Temperaturen blir mellom fem og seks grader, sier han.