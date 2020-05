Foto: Skagen & Co

Oppstilling til hovedprosesjonen 17. mai 1926

På Øvre Korskirkeallmenning venter en spent gruppe med bunadskledde kvinner og menn på å delta i Hovedprosesjonen 17. mai 1926.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Det kan være Vestmannalaget som skal ha stilt med bunadskledde folk i hestevogner dette året.

I 17. mai-omtalen i avisen Arbeidet kan vi lese: «Hovedprocessjonen var igaar «større end nogensinde», det vil si: den var forlænget med et vogntog som avgav et prægtig skue, en mannequinopvisning, hvorved man fik anledning til at se og beundre de mange rariteter i kvindelige og mandelige striledragter og andre vestlandske bunader. Kjøretøiene var derimot tip-top moderne, fint lakerte greier, og hestene var fete, blanke og struttende dyr hvorav mange præmiegamper.»

En må regne med at gruppen som vi ser på bildet var en del av denne kortesjen som omtales, og det skinner vel igjennom at journalisten nok synes hester og vogner var litt mer stas en flotte bunader!