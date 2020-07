Planer om utenlandsferie? Dette er koronareglene i landene du kan reise til.

I to land er du pålagt to ukers karantene ved ankomst.

Her er kartet fra Folkehelseinstituttet som viser røde og grønne land. Foto: Skjermdump FHI

Fra og med onsdag 15. juli kan nordmenn reise til en rekke europeiske land.

Mange av landene har innført egne koronarestriksjoner som er viktige å følge dersom man besøker landene. Brudd på restriksjonene kan føre til straff eller bot flere steder.

Felles for alle landene er at du må gå i selvisolasjon dersom du ankommer landet fra et sted som er rødlistet for det landet.

Under er en liste over ting du må forholde deg til i de forskjellige landene. Vær oppmerksom på at innreisebestemmelsene kan endre seg på kort tid.

Storbritannia

Reisende fra Norge til Wales og Nord-Irland er fortsatt pålagt selvisolasjon i 14 dager ved ankomst. Hvis du forlater stedet du er i selvisolasjon før de 14 dagene er omme, kan du få en bot på 1000 pund.

Du trenger ikke å gå i karantene dersom du reiser til England eller Skottland.

Før du ankommer Storbritannia er du nødt til å fylle ut et skjema med kontakt- og reiseinformasjon. Skjemaet skal være fylt ut når du ankommer landet. Hvis du nekter å fylle ut skjemaet, kan du få en bot på 100 pund og får ikke komme inn i landet.

I Storbritannia har de innført en lov om at du må dekke til ansiktet (bruke munnbind) dersom du reiser med kollektivtransport.

Om du bryter loven vil du få en bot på 100 pund. Betaler du boten innen 14 dager går den ned til 50 pund.

Polen

Nordmenn trenger ikke å gå i karantene når de ankommer Polen.

Du må bruke munnbind, eller dekke til munn og nese, på åpne plasser og steder det ikke er mulig å holde to meters avstand. Dette inkluderer når du reise kollektivt eller befinner deg på offentlige steder.

Du trenger ikke bruke munnbind dersom du er på restaurant eller bar, på jobb, eller skal spise eller drikke om bord på et tog hvor du har en setereservasjon.

Frankrike

Nordmenn trenger ikke å gå i karantene når de ankommer Frankrike.

Frankrike er delt inn i to «soner», grønn og oransje, med tanke på spredning av covid-19 og smitterisiko. Områder som blir karakterisert som «grønne» tilsier at spredningen er liten, og smitterisikoen er lav.

I områder som blir karakterisert som «oransje» er smittefaren fortsatt betydelig, og i disse områdene vil tiltakene fortsatt være noe strenge. Oransje-områder dreier seg i dag om de oversjøiske territoriene Guyane og Mayotte.

Det anbefales at man bruker munnbind på steder hvor det er vanskelig å holde en meters avstand til andre.

Tyskland

Nordmenn trenger ikke å gå i karantene når de ankommer Tyskland.

På offentlige steder er du pålagt å holde en avstand på minst 1,5 meter fra andre mennesker. Du må bruke munnbind på offentlig transport og i butikker.

Dersom du bryter dette kan det medføre en form for straff som blir bestemt av myndighetene.

Nederland

Nordmenn trenger ikke å gå i karantene når de ankommer Nederland.

Du skal holde en avstand på 1,5 meter fra andre. Dette gjelder alle over en alder av 18 år. Det gjelder ikke personer du er i familie med, eller hvis du trenger eller gir assistanse til noen.

Danmark

Nordmenn trenger ikke å gå i karantene når de ankommer Danmark.

Fra og med lørdag 4. juni trengte ikke lenger nordmenn å booke minst seks overnattinger ved opphold i Danmark.

Du kan kjøre gjennom Sverige ved innreise til Danmark.

Italia

Nordmenn trenger ikke å gå i karantene når de ankommer Italia.

Det er krav om en meters avstand mellom mennesker samt bruk av maske på offentlig transport, barer, restauranter og butikker. Grunnregelen er at der man ikke har mulighet til å holde avstand, skal maske benyttes.

Bruk av maske er også obligatorisk på museer og ved kulturarrangementer.

Spania

Nordmenn trenger ikke å gå i karantene når de ankommer Spania.

For innreise til Spania er det obligatorisk å fylle ut et elektronisk helseskjema 48 timer før avreise.

Det vil bli foretatt måling av kroppstemperatur og visuell sjekk av symptomer ved ankomst på flyplasser. Da vil også helseskjemaet bli samlet inn, slik at besøkende kan spores opp dersom det blir nødvendig.

Det er vedtatt nasjonale regler som sier at man er påbudt til å bruke munnbind dersom man ikke kan holde en avstand på 1,5 meter fra andre, og ved bruk av offentlige transportmidler.

I regionene Catalonia og Balearene har de lokale myndighetene innført påbud om bruk av munnbind, også utendørs, selv om den vanlige avstanden på 1,5 meter kan overholdes.

Brudd på regler kan bøtelegges.

Island

Nordmenn trenger ikke å gå i karantene når de ankommer Island.

Når du ankommer Island kan du velge å bli testet for covid-19, men må betale for testen selv.

Du må fylle ut et skjema med kontakt- og reiseinformasjon før du ankommer Island.

Islandske myndigheter anbefaler besøkende å laste ned appen «Rakning C-19», som inneholder informasjon om koronaviruset og hvordan man kan komme i kontakt med helsevesenet.

Hellas

Nordmenn trenger ikke å gå i karantene når de ankommer Hellas.

Du må fylle ut et skjema senest 24 timer før du ankommer landet. Dette gjelder også hvis du ankommer med bil, båt eller tog.

Du må bruke munnbind på all form for offentlig transport.

Finland

Nordmenn trenger ikke å gå i karantene når de ankommer Finland.

Fritidsreiser fra Norge til Finland via Sverige er ikke tillatt. Ankommer du Finland via Sverige, er du nødt til å gå i karantene.

