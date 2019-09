Hopp i havet for en søndag

Sjøen holder bare 11 grader, men på land er det full sommer. I morgen kan det bli enda varmere.

ISKALDT: 11-åringene Kristian Wikstrøm Nordtveit og Marius Haukås kaster seg i den iskalde Byfjorden Ørjan Deisz

For mindre enn 1 time siden

– Iskaldt. Det gjør vondt i hodet når jeg hopper to ganger, gisper Kristian og kaster seg ut i sjøen enda en gang.

Kristian Wikstrøm Nordtveit (11) og Marius Haukås (11) har tatt turen fra Åsane for å bade i Nordnes sjøbad. Og da skal det bades i sjøen, selv om temperaturen bare så vidt passerer 11 grader.

I bassenget er vannet over 29 grader varmt.

BADELIV: Det yrte av badeliv i det 29 grader varme bassenget på Nordnes. Ørjan Deisz

Septembersommeren lokket titalls badegjester til Nordnes søndag. Midt på dagen målte meteorologene på Florida 21,1 grader. Det var varmest i Hordaland.

– Hvor lenge skal finværet vare?

– Den nyeste prognosen viser at det vil holde seg tørt og relativt varmt utover i uken, sier meteorolog Magni Svanevik.

Mer utrygt mot helgen

Mandag kan det bli enda varmere enn søndag. Fra tirsdag og utover vil det muligens komme inn litt mer skyer og temperaturen skrus ned noen hakk.

Om godværet også strekker seg inn mot neste helg er mer usikkert.

– Mot slutten av uken er det mer utrygt for regn, sier meteorologen.

Finværet skyldes et høytrykk over Skandinavia i kombinasjon med et lavtrykk øst for Storbritannia. Dette lavtrykket kan gjøre at det blir mer skyet utover i uken.

Langt fra rekord

Selv om helgen har vært usedvanlig varm og fin er vi et godt stykke unna rekordvarme. Rekorden tok vi i 2016. Da ble det målt 27,6 grader i september.

– Men vi ligger i hvert fall godt over gjennomsnittstemperaturen som for september er 11,2 grader, sier Svanevik.

SOLBADING: Student Emil Thorup er fra Oslo og har lært seg at soldager i Bergen må nytes. Ørjan Deisz

Bare sjøbad i vinter

På Nordnes er det uansett sommer til og med neste søndag. Da stenger badet for sesongen.

17. oktober gjenåpner sjøbadet for vinterbading og skal holde åpent noen timer hver torsdag kveld. Men bare for sjøbading og badstue.

I sommer har sjøbadet vært varmet med en innleid varmekjel, fordi den gamle gikk i stykker. Ved utløpet av september må leiekjelen tilbake til Stavanger.

Bassenget skal i vinter kobles på BKKs fjernvarmenett og dessuten få ny varmepumpe.

Daglig leder Håkon Egeberg Johansen håper kommunen vil sette av penger til å holde sjøbadet åpent året rundt. Det vil koste anslagsvis to millioner årlig.

– Alle har uttalt seg positivt, men det gjenstår å se om pengene kommer, sier han.