Rouba Mhaissen tildeles Raftoprisen 2019

Hun får prisen for sitt forsvar av menneskerettigheter til folk på flukt.

TILDELES PRIS: Rouba Mhaissen er vinner av årets Raftopris. Raftostiftelsen

Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

Rouba Mhaissen (31 forteller at hun føler seg overveldet og beæret over å motta prisen.

– Denne prisen betyr at arbeidet for disse menneskene ikke er glemt. Det viser at noen bryr seg om dem og deres historier. Prisen viser også at vi har fått nye familiemedlemmer til vårt arbeid, vi har brødre og søstre som ønsker å hjelpe oss, sier Mhaissen til BT.

Hjelper syriske flyktninger

Rouba Mhaissen (31) er en syrisk-libanesisk økonom, forsker og aktivist som

arbeider for menneskerettigheter på flere nivå. Hun er grunnlegger og leder av

organisasjonen Sawa for Development and Aid, som arbeider med å forbedre livssituasjonen til syriske flyktninger i Libanon, med et særskilt fokus på barn og kvinner.

Sawa driver en rekke prosjekter av og for flyktninger, og tilbyr rådgivning, helsetjenester og alternativ grunnskoleutdanning, skriver Raftostiftelsen i en pressemelding.

– Hun har gjennom sitt grasrotarbeid i Libanon bidratt til å forbedre syriske

flyktningers hverdag ved å ivareta deres verdighet og rett til selvbestemmelse, skriver Raftostiftelsen i pressemeldingen.

RAFTOPRIS: Komitéleder Lise Rakner i Raftostiftelsen presenterte årets prisvinner, Rouba Mhaissen. Gabriel Skålevik

Begynte for åtte år siden

Hennes arbeid startet i 2011 da hun besøkte Libanon.

– Jeg møtte de første flyktningene fra Syria. Arbeidet startet først som et initiativ som etter hvert ble til en større organisasjon, forteller hun.

Hennes tro på at alle fortjener å leve i rettferdighet og verdighet er noe av det som inspirer henne til arbeidet.

– Siden 2011 har disse menneskene opplevd en av de største humanitære krisene. De våkner opp hver dag og jobber for sine rettigheter, barn og kamp for frihet. Dette inspirer meg hver dag, sier hun.

Det mest utfordrende forteller hun er at det tar lang tid for systemet å endre seg.

– Vi må sikre beskyttelse hver dag. Men struktur, lov og hvordan loven går gjennom systemet tar lang tid. Det er deprimerende. I åtte år har vi bedt om grunnleggende rettigheter for disse menneskene. Det er deprimerende å se at det ikke løser seg over natten, sier hun.

Fokus på menneskerettigheter

Raftoprisen tildeles hvert år en modig forsvarer av menneskerettighetene. Årets pris er den 33. i rekken.

– Nasjonalt og internasjonalt tar Mhaissen til orde mot et økende press for tvangsretur av syriske flyktninger og insisterer på at alle mennesker, ikke bare de med et statsborgerskap, har krav på menneskerettslig beskyttelse og mulighet til å skape sine egne liv, skriver Raftostiftelsen i pressemeldingen.

Med Raftoprisen 2019 ønsker Raftostiftelsen å løfte frem Mhaissen og Sawas arbeid for å fremme menneskerettighetene til folk på flukt og deres rett til å bli inkludert i diskusjoner om sin egen fremtid.

– Mhaissens stemme både lokalt, nasjonalt og internasjonalt er et viktig bidrag for å forstå hvordan mennesker på flukt marginaliseres og nektes grunnleggende menneskerettigheter, skriver Raftostiftelsen i pressemeldingen.