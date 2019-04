Om drøyt ti dager starter den store påskeutfarten. – Vi skal nok få åpnet tunnelen før palmehelgen, sier Svenn Egil Finden i Statens vegvesen.

Seks uker var E16 stengt etter brannen i Gudvangatunnelen i 2013. To år seinere gjentok historien seg med en svensk turistbuss. Resultat: Stengt vei i tre uker.

Et spørsmål mange stiller seg etter helgens brann, er hvor lenge hovedveien mellom Oslo og Bergen vil være stengt denne gangen? 12. april starter nemlig den store påskeutfarten.

Ikke redd for påsketrafikken

– Vi får ikke åpnet denne uken, men i løpet av neste uke tror vi det skal gå bra. Det er en voldsom tett tidsplan i den pågående arbeidsoperasjonen, og det er vanskelig å forutsi hvor lang tid det tar. Vi gjør nye vurderinger hver dag.

– Det er snart påske. Vil veien være åpen til da?

– Påsketrafikken er vi ikke redd for. Vi skal nok få åpnet tunnelen før palmehelgen, sier Svenn Egil Finden, avdelingsleder for Statens vegvesen i Sogn og Fjordane.

Lange køer

At Gudvangatunnelen er stengt får konsekvenser både for E16 over Filefjell, riksvei 52 over Hemsedalsfjellet og fylkesvei 50 Aurland-Hol.

Et lite bilde på hvor viktig det er å få åpnet tunnelen fikk vi i helgen. Da sto bilene i en mange kilometer lang kø på Haugastøl og ventet på å få kjøre kolonne over Hardangervidda.

– Jeg har aldri opplevd at det har vært så lang kø før. Vi er nå to-tre kilometer fra bommen, uttalte blant annet Ingri Fanghol til BT søndag.

Hun var da på vei tilbake til Bergen etter å ha tilbrakt helgen på Geilo.

Hadde Statens vegvesen trengt like lang tid på å sette tunnelen i stand som i 2013 og 2015, ville det betydd problemer for mange påsketurister. Slik går det heldigvis ikke.

– Det som er spesielt nå, er at tunnelen er under oppgradering. Det betyr at vi har disponibelt mannskap og utstyr tilgjengelig. Vi slipper å mobiliserer det, sier Finden.

Her er omkjøringsveiene Vegvesenet anbefaler mens tunnelen er stengt:

Kart for anbefalte omkjøringsveier for E16 Gudvangatunnelen pic.twitter.com/NZfUujH4kk — Vegtrafikksent. vest (@VTSvest) April 2, 2019

Mange tunnelbranner

Avdelingslederen i Statens vegvesen forteller at de også er blitt flinkere på feltet etter flere tunnelbranner på Vestlandet de siste årene. I tillegg til de tre tilfellene i Gudvangatunnelen har det også vært liknende episoder i Fjærlandstunnelen og Skatestraumtunnelen.

Alle ligger i Sogn og Fjordane.

– Vi har nå fått flere prosedyrer på plass. I den første brannen var det litt nytt for oss.

– Hva betyr dette konkret?

– Det går blant annet på vurdering av forurenset masse, gasser i tunnel, fare for nedfall og skade på elektrisk utstyr. Når det gjelder bestilling av materiell, har vi nå også liggende et minimumslager.

– Hva er det som tar mest tid i det arbeidet dere nå holder på med?

– Det er å få pigget ned skadet betong og fjell som er sprukket opp. Dette pågår nå. Etter det spruter vi på betong, sikrer fjell med bolting og setter opp nytt elektrisk anlegg. Til slutt legger vi ny asfalt i området.

Nytt, norsk vogntog

Finden har fått med seg kravet fra Aurland-ordføreren om en granskning der en ser de tre tunnelbrannene i sammenheng.

– Det er ikke mer stigning i disse tunnelene enn andre steder. Det er nok bare tilfeldig at det har skjedd så mange ganger. Det kunne like gjerne skjedd opp en fjellovergang.

– Hva kan du si om kjøretøyet som begynte å brenne?

– Det var et norsk kjøretøy som ble registrert i desember. Det er veldig overraskende at dette skjer i et fire måneder gammelt kjøretøy. Havarikommisjonen undersøker nå saken, men det som har kommet frem, er at det har vært en diesellekkasje. Det kan ha vært en årsak, sier Finden.