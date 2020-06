Da Hotel Norge forsvant – og kom igjen

«Farvel, farvel, du gamle hotell, på denne din siste kveld». Sangen kunne høres over hele Ole Bulls plass. Et gammelt hotell skulle rives, og et nytt bygges.

Publisert Publisert Nå nettopp

Hotel Norge inviterte tretten hundre bergensere til tre forskjellige gallafester da det nye hotellet ble innviet i november 1964. Her er det Mario Webers orkester som underholder til taffelet den første festkvelden. Foto: Birkhaug og Omdal

Det var 30. september 1961. Hotel Norge, bygget i 1885, sto for fall.

Her hadde Roald Amundsen bodd i 1926, filmstjernene Mary Pickford og Douglas Fairbanks i 1924. Ja, keiser Napoleon IIIs enke Eugenie også, i 1890.

Edvard Grieg og Christian Michelsen hadde vanket her på sine byturer. Nå var det 76 år gamle hotellet blitt for upraktisk i en moderne by.

Den siste kvelden ble både vemodig og festlig. Knapt et øye var tørt da skuespilleren Lothar Lindtner innledet avskjedshymnen med «Norge, mitt Norge, snart sover du tyst ...»

250 gjester var invitert for å si takk og farvel til den gamle tid og det gamle bygg.

Noen dager før det gamle Hotel Norge skulle rives i oktober 1961, inviterte hotellet bergenserne til et lite loppemarked. Både dekketøy, glass og bestikk var til salgs. Foto: Birkhaug og Omdal

Revet på fem måneder

Det gikk ikke mange dagene etter festen før rivearbeidet begynte. Tjue mann og et lodd på tolv hundre kilo brukte fem måneder på å jevne hotellet med Ole Bulls plass.

I oktober 1961 sørget en blykule på tolv hundre kilo for å jevne det gamle Hotel Norge med jorden. Foto: Birkhaug og Omdal

Materialene ble kjørt til Tonningsneset ved sørenden av Store Lungegårdsvann, og der ligger restene av hotellet den dag i dag.

Byggeprosjektet pågikk i nærmere tre år. 3. november 1964 var det klart for gallaåpning av nybygget.

«Det ble halvt Syttendemai og halvt julaften», ble det skrevet om begivenheten. Så stort var det. Vemodet fra 1961 var fjernt.

Tretten hundre gjester var invitert til åpningsfestene, tre kvelder på rad: To gallakvelder og en fest for folk flest.

Onsdag 4. november 1964 hadde BT fyldig dekning av åpningsfesten for det nye Hotel Norge.

På plassen utenfor hotellet spilte Hellen skoles musikkorps «Anne Madam», inne ventet det champagne, perlehønebryst med gåselever og trøfler. Og taler, selvfølgelig.

«Byen må ha et storhotell for ikke å stagnere», sa styreformann Thomas Falck ved åpningen, mens byens ordfører Harry Hansen kalte nye Hotel Norge for «et optimismens monument».

Det skulle få stå i nærmere 55 år.

Her er Bergens politimester Erling Brinchmann (nummer tre fra venstre) midtpunkt for en gruppe festkledde gjester ved åpningsfesten i november 1964. Foto: Birkhaug og Omdal

Hotel Norge inviterte tretten hundre bergensere til tre forskjellige gallafester da det nye hotellet ble innviet i november 1964. Foto: Birkhaug og Omdal

Styreformann Thomas S. Falck ønsker gjester velkommen. Foto: Birkhaug og Omdal

«Festivitas, humør og stil preget Norge-premieren», slo BT fast dagen etter den første åpningsfesten.

Allerede 23. august 1963 var det blitt holdt kranselag med to hundre av de «byggende krefter» samlet i det som skulle bli hotellets storstue, bankettsalen.

Orkesteret som fikk gleden av å innvie festlokalet var Salhuskvintetten, de med «Singel og sand».

I august 1963 ble det holdt kranselag på det kommende Hotel Norge. Her er det styreformann Thomas S. Falck som hilser 200 fortjente arbeidere. Det nye hotell troner mektig i bakgrunnen. Foto: Birkhaug og Omdal

Celeber gjesteliste

«Bankettsalen besto sin prøve med glans», kunne avisene fortelle dagen derpå i november 1964.

Celebre bergenske familienavn over gåseleveren var for eksempel Mowinckel, Westfal-Larsen, Rieber, Sundt, Schjøtt, Greve, Jebsen, Grieg, Reksten og Lindebrække. Finere kunne det knapt bli i Bergen i de dager.

Her var statsråder, skipsredere, fylkesmenn, direktører og næringslivstopper i festlig forening.

Og redaktørene i de lokale aviser var selvfølgelig ikke glemt, både Ingemund Fænn i Bergens Tidende, O.R. Torvik i Bergens Arbeiderblad og Erling Lauhn i Morgenavisen var invitert. Fruene også.

Gunnar Aspen hadde vært arkitekt for mye av interiøret i det nye Hotel Norge, blant annet den legendariske restauranten «Hjørnet». Foto: Birkhaug og Omdal

Festlig gravøl

Så norgesberømt var Hotel Norge at avskjedsfesten den siste dagen i september 1961 ble sendt direkte på radio, med Jakob Skarstein som programleder. Det var allsang, dans og historisk bespisning til langt inn i de små timer.

Det var det festligste gravølet i Bergen noensinne, ble det både sagt og skrevet.

«En pen begravelse, med hornmusikk og et vell av blomster i høstens skjønne farger», het det i en avis. Det var en munter bisettelse, ja.

Hotel Norge er revet. Foto: Birkhaug og Omdal

På et tidspunkt i festen oppfordret Jakob Skarstein radiolyttere over hele landet til å sende inn telegrammer, med en siste hilsen til Hotel Norge – helst på vers.

Lyttere landet rundt lot seg ikke be to ganger. Festtelegrammene strømmet inn, med det resultatet at telegrafstasjonene både i Oslo og Bergen rett og slett brøt sammen.

Slik så det ut rundt det første Hotel Norge i årene etter århundreskiftet. Foto: Mittet