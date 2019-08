– Det gleder meg at vi driver en turistattraksjon med så mye historie, sier Trond Breidmyr, driftsansvarlig for Beffen.

1. august 1894 tok Beffen sin første tur over Vågen. 125 år seinere kjører fergen fortsatt.

Det var Jacob Trumpy fra Jekteviken som stiftet fergeselskapet Bergens Elektriske Færgeselskab A/S, forkortet BEF, og omtalt som «Beffen».

I 1986 hadde den lille fergen fraktet over 25 millioner passasjerer. Nå frakter Beffen om lag 32.000 årlig. Vi har tatt et dypdykk i BTs arkiver for å finne noen blinkskudd opp gjennom historien.

1. 1972: Islagt byfjord

Sverre Mo

Her ligger Beffen trygt i kai ved Bradbenken.

5. januar 1972 var ikke den letteste dagen å kjøre ferge.

Drivisen hadde lagt seg på fjorden.

2. 1998: Over Vågen for å handle

Eirik Brekke

8. Juli 1998 var en regnværsdag.

I BTs arkiver er et bilde av Eli Vestheim etter en tur med Beffen: «En snerten regnværsmadame i svart».

Hun var på vei til Torget for å handle fisk.

3. 2001: Heidi Dahlsveen forteller sine historier

Eirik Brekke

Under Festspillene i Bergen i 2001 kunne man ta en kulturell fergetur.

Fortellerkunstner Heidi Dahlsveen fortalte sine historier om bord på Beffen.

5. 2007: Gifteklar mann slept over Vågen

Halvard Madsen

Beffen har også bidratt til livlig utdrikningslag.

Gifteklare Ragnar Ellingsen ble tauet etter fergen.

Iført dykkedrakt og verneutstyr var han godt beskyttet.

6. 2006: Ny skipper

Rune Meyer Berentsen

Siden 80-tallet var Harald Holmedal kaptein Beffen.

Linda Holmedal overtok som skipper etter sin far i 2006.

I dag er Holmedal skipper sammen med sin samboer Trond Breidmyr.

7. 2018: Siste reise for Beffen? Å nei, du!

Alice Bratshaug

Mai 2018 så det ut til at de to Beffen-fergene hadde kjørt for siste gang. Begge båtene trengte reparasjon, og økonomiske forhold gjorde at Linda Holmedal vurderte å gi opp driften.

Imidlertid engasjerte folk seg sterkt i saken, og Beffen-paret fikk inn over 150.000 kroner til videre drift. Ikke lenge etter var fergene i rute igjen.

8. 2019: Beffen feirer 125 år

Silje Robinson

Solen skinner på Beffens bursdag. Hun har vært snill i år. Oppmøtet til bursdagsfesten tyder imidlertid på at hun har vært snill i mange år, for det står godt med folk langs kaien.

Feiringen starter med et skuespill som forteller litt om fergens historie. Deretter legger tre generasjoner av fergen til kai. Beffen blir møtt av musikk og applaus.

Varme ord blir formidlet, boller blir spist. Feiringen avsluttes med muligheten til å ta seg en tur med jubilanten. Og Beffen er stadig like sjarmerende – 125 år etter jomfruturen.