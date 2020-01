Nå styres jernbanen fra dette hemmelige stedet i Bergen sentrum

I disse lokalene skal Bane NOR-ansatte sørge for en mer punktlig og sikker jernbane i årene som kommer.

Bård Bøe (foto)

Johannes Steen

DÅP: Etter snorklippingen, fikk statssekretær Anders B. Werp prøve seg som operatør i Bergens splitter nye trafikkstyringssentral. Foto: Bård Bøe

Ved ett av mange bord med skjermer, telefoner og varsellamper står statssekretær i Samferdselsdepartementet, Anders B. Werp. Han venter på å gi klarsignal til toget fra Stavanger til Oslo.

Et klarsignal gitt fra Bergen sentrum – til et tog på Sørlandsbanen.

– Dette er et historisk øyeblikk, uttalte Tom Kristian Dahle, trafikksjef vest i Bane NOR, minutter før toget satte seg i bevegelse.

Signalet på torsdag markerte nemlig den formelle åpningen av trafikkstyringssentralen som skal håndtere både Bergensbanen (inklusive Flåmsbanen) og Sørlandsbanen (inklusive Arendalsbanen) fra samme sted.

Bergen er først ute i en prosess der man nå slår sammen landets åtte trafikkstyringssentraler til tre. De øvrige to skal ligge i Oslo og Trondheim. Kort sagt skal all trafikk på norsk jernbane styres fra disse byene.

MILJØ: Tom Kristian Dahle, trafikksjef vest i Bane NOR, trekker frem et mer samlet arbeidsmiljø som en annen positiv effekt av samlokaliseringen. Foto: Bård Bøe

Sentralen ligger flere etasjer oppe i et bygg midt i Bergen sentrum, men nøyaktig adresse vil ikke Bane NOR går ut med offentlig. Det er av sikkerhetshensyn, forteller Dahle.

– I utgangspunktet tenker vi at det er greit at den vanlige mann ikke vet hvor selve styringen av jernbanene foregår fra, sier trafikksjefen.

Skal håndtere forsinkelser bedre

For de reisende betyr foreløpig ikke samlokaliseringen så mye i praksis. I avvikssituasjoner, for eksempel ved forsinkelser, er målet til Bane NOR at publikum får bedre informasjon.

– De som har ansvar for høyttalersystemene og det som skiltes på stasjonene sitter nå i samme rom som togledelsen. Det gjør at informasjon til kundene våre og driftsavvikene, blir håndtert bedre, sier Dahle.

I selve kontrollrommet sitter vaktsjef Jogeir Brattåker bak seks påskrudde skjermer. Han forteller at der man tidligere ofte måtte fatte beslutninger på egen hånd, har en nå flere medarbeidere å støtte seg på.

– Før var det til tider enbemannet, og da måtte du diskutere med deg selv. Så ble jo beslutningene deretter.

VAKTSJEF: Jogeir Brattåker forteller at de begynte flyttingen allerede i november, og har tilpasset driften over tid. Foto: Bård Bøe

I et grått, moderne lokale som teller rundt hundre dataskjermer i tilsynelatende operativ drift, sitter altså Brattåker og en håndfull andre kolleger. Når man ikke har statssekretærer til å trykke på knapper, er det de som nå passer på at togtrafikken går som planlagt i store deler av Sør-Norge.

– Vi kjører fra 4 til 1222 meter over havet i snø, sol, storm og vind. Det kan være utfordrende, og det er ingen dager som er like, sier vaktsjefen.

Digitaliserer jernbanen for 27 milliarder

Åpningen av trafikkstyringssentralen i Bergen markerer også en ny digital satsing på jernbanen. Fra 2023 får Bergensbanen et nytt, felleseuropeisk digitalt signalsystem, ERTMS (European Rail Traffic Management System).

Med dette lover Bane NOR «en mer stabil jernbane med høyere punktlighet, økt sikkerhet og på sikt mer kapasitet». Signalsystemet, som ifølge statssekretæren har en prislapp på 27 milliarder kroner, er allerede testet ut på Østfoldbanen og skal på sikt innføres i hele Norge.

