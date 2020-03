Gatekunst fra Iben (2,5) og Malena (1,5) rørte naboene: – Fikk tårer i øynene

Inspirert av Italia tok Camilla Simonsen med seg barn og venner ut i gaten for å spre et budskap om håp.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Torben Blindheim (øverst), Iben Bruvold Blindheim (i gult) og Malena Takvam Mujica (i rødt) dekorerer Repslagergaten i Sandviken. Foto: Bia Sjøvoll

Petter Fløttum

I Italia, det landet i Europa som til nå har vært hardest rammet av koronaviruset, har barn og voksne tatt i bruk regnbuer som et symbol på håp. På husvegger og i vinduer har det dukket opp regnbuetegninger med budskapet «Andrà tutto bene» – «Alt blir bra» på norsk.

Søndag ettermiddag dukket det samme budskapet opp på brosteinen i Repslagergaten i Sandviken. Bak sto blant andre kunstnerne Iben Bruvold Blindheim (snart tre) og Malena (ett og et halvt).

– Det er et fint budskap, forteller Camilla Simonsen, Malenas mor.

«Det kommer til å gå bra» er budskapet fra kunstnerne i Sandviken. Foto: Camilla Simonsen

Rørt nabo

Kunsten gikk umiddelbart inn på naboen Bia Sjøvoll, som fotograferte og tipset BT.

– Jeg syntes budskapet var utrolig fint, og jeg fikk tårer i øynene da jeg tittet ut vinduet og så det, forteller hun.

Simonsen forteller at ideen dukket opp etter at hun først så regnbuene fra Italia, og deretter så at de spredte seg til Danmark.

– Jeg og datteren min tegnet en regnbue og hengte opp i vinduet for to dager siden. Folk stoppet opp og smilte litt, forteller hun.

Les også Vet ikke hvor lenge dette varer

Dette bildet ble tatt i Milano 14. mars. Teksten «àlto tutto bene» betyr på norsk «alt blir bra». Foto: Luca Bruno / AP

Fikk kritt av naboer

Etter vindustegningen fant de en pakke med kritt som noen naboer hadde satt utenfor døren deres. Ved pakken lå det også en lapp med påskriften «til en regnbue».

Dermed inviterte Simonsen med et vennepar og datteren deres til å være med og spre budskapet om at «det kommer til å gå bra» i nabolaget.

– Det er et gladbudskap i en uvirkelig tid, sier Simonsen.