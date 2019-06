Ved 07.30-tiden fredag morgen fikk Bybanen stopp ved Kronstad som en følge av at plast hadde kveilet seg rundt strømledningen.

– Vi forventer en del forsinkelser. Bybanen AS er på vei for å få bort plasten som gjør at vognen ikke får kontakt med strømledningen, sier beredskapsvakt Jørn Åstvedt i Keolis.

Det ble meldt fra Kronstad at bybanevogner sto foran og bak banen som hadde fått stopp.

– Vi håper at vi skal være i gang igjen i løpet av et kvarters tid, men dette vil få konsekvenser for trafikken. Det er drift mellom Byparken og Danmarksplass og mellom Slettebakken og Flesland, sier Åstvedt.

Klokken 08.05 melder Keolis at plasten er fjernet og at Bybanen er på vei mot Byparken.

– Det er ikke første gang at plast som fyker rundt har skapt problemer for oss. Vi har opplevd at strømavtakeren på linjen er revet av på grunn av plast, sier Åstvedt.