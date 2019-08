– Uforståelig, sier taxikunde Morten Igeltjørn.

Morten Igeltjørn og elleve kollegaer skulle ta taxi fra Scandic hotell Ørnen ved Bystasjonen til Lido-hjørnet torsdag kveld i 20-tiden. Hele følget trengte totalt tre biler, og Igeltjørn bestemte seg for å gjøre et eksperiment:

– Jeg sa på gøy at vi kunne sjekke hvilket selskap som er billigst, forklarer Igeltjørn.

Han bestilte derfor én taxi fra Taxi 1, én fra Bergen Taxi og én fra Norgestaxi.

Fikk seg en overraskelse

Alle taxiene forlot hotellet cirka samtidig, kjørte samme rute og ankom restauranten Bjerck omtrent likt, ifølge Igeltjørn. Kjøreturen fra hotellet til Lido-hjørnet er ifølge kartverkøyet til Google 1,3 kilometer lang, og tar i gjennomsnitt 3–6 minutter torsdager i 20-tiden.

Inne på restauranten sammenliknet reisefølget prisene. Da fikk de seg en overraskelse.

Dette kostet taxiturene:

Bergen Taxi: 156 kroner, turen tok syv minutter

Norgestaxi: 165 kroner, turen tok åtte minutter

Taxi 1: 237 kroner, turen tok fem minutter

Prisforskjellen mellom Bergen taxi og Taxi 1 er 81 kroner. Altså ble turen med Taxi 1 mer enn 50 prosent dyrere.

– Jeg forventet rundt en 10-er i forskjell. Men jeg forstår ikke hvordan det er mulig at turen med Taxi 1 var så mye dyrere, sier Igeltjørn.

Taxi 1 forklarer prisen: Vil være best på miljø

Daglig leder i Taxi 1, Robert Aasmul, forklarer prisforskjellen med strategien selskapet har.

– Strategien vår er å være best på miljø, service, kvalitet og pålitelighet. Hver gang vi gjør noe, har vi miljøtanken med oss, sier Aasmul.

Før han fortsetter:

– Vi vet at mange kunder er villige til å betale litt mer for å kjøre miljøvennlig.

Med det mener han at taxiselskapet satser på hybrid- og elbiler fremfor dieselbiler.

Advarer mot for lave priser

Ifølge den daglige lederen opererer de ulike taxisentralene med forskjellige prisinstrumenter, også innad i selskapene.

– Man må være bevisst på hvor man handler. Hvis man bestiller i Taxi 1-appen, er det billigere enn om man skaffer taxi på en annen måte, sier den daglige lederen.

De lojale kundene til Taxi 1 er kjent med appen, mener Taxi 1-sjefen. Han sier videre at prisen kundene betaler bidrar til at sjåførene kan ha taxikjøring som fulltidsjobb.

– For lave priser kan medføre at sjåfører velger bort yrket. Prisen kundene betaler er en del av sjåførens lønn. Våre sjåfører får dermed litt bedre betalt og blir værende hos oss. Det ser vi ved at vi vokser ganske kraftig og dermed også er mer tilgjengelige, sier Aasmul.

Bergen Taxi svarer: – Laveste pris jevnt over

Jan Valeur er direktør i Bergen Taxi. Han er ikke overrasket over at Bergen Taxi hadde den billigste turen.

– Det er fordi vi har de laveste prisene jevnt over. Og prisen er den samme uansett hvordan du velger oss, sier Valeur.

Med det mener han at det ikke er forskjell på om man bestiller taxi i appen, på telefon eller stopper en drosje på gaten.

Å være billigst er i seg selv ikke et hovedpoeng, mener han.

– Målsettingen vår er ikke å være det billigste taxiselskapet, men ifølge mine beregninger er vi selskapet med lavest pris i dag, sier Valeur. Han legger til at selskapet fokuserer på å levere transport med god kvalitet, til fornuftige og forutsigbare priser.

Også Bergen Taxi har en miljøstrategi, ifølge Valeur. Direktøren sier at selskapet er opptatt av å ta miljøansvar, men at dette ikke kommer først.

Velger ikke Taxi 1 igjen

Mannen bak den lille taxitesten, Morten Igeltjørn, synes det er rart at taxinæringen, med samme utstyr og driftskostnader, kan ta seg så forskjellig betalt.

– Det er jo urovekkende at det er så stor prisforskjell. Men jeg som kunde kan jo velge, sier Igeltjørn.

Han tror ikke alle er bevisst på den store prisforskjellen ettersom alle taxiene står i samme kø på Flesland, for eksempel.

– Jeg booker ikke Taxi 1 igjen, sier han.

