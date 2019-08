KrFs Harald Breistein oppfordret åsabuene om å avslutte bompengeopprøret. Det var imidlertid hans rival i Partiet De Kristne som fikk mest applaus.

– Du spurte om det var mulig å stoppe opp?

KrF-politiker Harald Breistein (63) fra Breistein ser bort på den alt annet en nøytrale møtelederen Kjell Heggernes. Torsdag kveld deltok han på et debattmøte i Åsane i regi av bompengeaksjonistene Nok er nok. Rundt 80 personer fikk høre hans svar.

– Jeg har i så mange år vært med og betalt bompenger for Bybanen til Flesland og Ringveg Vest. Stopper vi opp nå, så ødelegger vi muligheten våre i Åsane. Det er kjempeviktig at vi ikke stopper opp nå, sa bystyrepolitiker Harald Breistein.

Han kjemper i motbakke. En fersk måling i BA viste at et flertall av åsabuene – 49 mot 46 prosent - ikke ønsker seg bybane til bydelen sin. Det er også i Åsane at bompengepartiet har gjort det best.

Ørjan Deisz

Like bortenfor Breistein satt Partiet De Kristnes Tomas Moltu. Han hadde tatt med seg svovelpredikantens klare talegave.

– Det er bare et svar på dette spørsmålet. Det er å rive ytre bomring.

Fra den glisne salen kom det god applaus. Ja, selv møteleder Kjell Heggernes kunne ikke dy seg:

– Det var et bra svar, kommenterte han.

Rødt Sofie Marhaug klarte imidlertid ikke å dy seg.

– Ja, det var akkurat det Jesus sa. Jeg skjønner godt at Partiet De Kristne har gjort bompenger til sin hovedsak, svarte hun syrlig.

Ørjan Deisz

Borgerlig flertall

Debatten var lagt opp slik. Møteleder Kjell Heggernes hadde delt ut gule og grønne lapper til politikerne. Han begynte deretter hver bolk med å stille et spørsmål. Ett av dem var om ytre bomring bør rives.

Som regel svarte Fremskrittspartiet, Partiet De Kristne, Pensjonistpartiet og Folkeaksjonen i samlet flokk.

– Hvem var det egentlig som bestemte at den ytre bomringene skulle komme? Det er helt ubegripelig, svarte blant annet Pensjonistpartiets Turid Krogh Sveen.

De kompromissløse svarene viste med alle tydelighet at Høyre går en krevende tid i møte om det borgerlige flertallet på den siste BT-målingen skulle bli valgresultatet. Høyres representant Henning Warloe forsvarte nemlig den ytre bomringen.

Han viste til at da bomstasjonene ble satt opp for 35 år siden rett utenfor sentrum var det et rettferdig system.

– Alle måtte til byen uansett. Men Bergen har forandret seg. Det er blitt flere kjøpesentre. Systemet var blitt urettferdig. Hvis du bodde i Åsane så var det gratis å kjøre på polet i Åsane, mens en måtte betale hvis en skulle på polet i sentrum, sa Warloe.

Ørjan Deisz

I den ene av bolkene ville møteleder Kjell Heggernes snakke om bompengegjelden. Han hadde fått for seg at den var på elleve milliarder, samme sum som det hadde kostet å bygge Bybanen til Flesland og Fyllingsdalen.

Sp-politiker og revisor Ove Sverre Bjørdal måtte inn og rydde opp. Han forklarte at gjelden kun var på 5,27 milliarder.

– Hvem er det da som har gjelden på den banen til Fyllingsdalen, spurte Heggernes.

– Den skal betales med løpende inntekter, forklarte Sp-politikeren.

Ørjan Deisz

To steg tilbake

– Men går det an å stoppe opp, ta to skritt tilbake, tenke seg om. Er det mulig, spurte møteleder Kjell Heggernes.

Han tenkte første og fremst på Bybanen til Åsane.

– For et ansvarlig parti som Ap er det umulig å si at vi ikke skal utvikle denne kommunen, svarte Geir Steinar Dale (Ap).

– Det går fint an å si nei. Det er ikke ansvarlig å bruke mer penger enn en har hatt. Ansvarlighet er å ta to steg tilbake, fortsatte Tomas Moltu.

Ørjan Deisz

Han kjempet en tøff kamp med Frps Tor Woldseth om å være mest mot bompenger.

– Selvfølgelig kan vi stoppe opp. Vi kan ta vekk ytre bomring. Men vi klarer nok ikke å ta vekk den indre ring fordi det ligger en gjeld som vi har forpliktet oss til.

Også Trym Aafløy var på plass. Han fremsto moderat sammenliknet med Moltu og Woldseth, men tok like fullt æren for at bompengespørsmålet er blitt en så stor sak i valgkampen.

– Vi ville aldri hatt den debatten hvis det ikke var for vår fremgang. Før oss var det ingen av de store partiene som snakket om bompenger, sa Aafløy.