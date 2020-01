Så lenge blir Stoltzen stengt

– Det er en populær løype, så vi vil ikke holde den stengt lenger enn nødvendig.

NATURKREFTER: Mye stein og ett tre har rast ut noen meter etter første mellomtid i Stoltzekleiven. Foto: Ørjan Deisz

Det sier parkforvalter Jan-Ove Strand i Bergen kommune. Mandag meldte han at turstien ble stengt på ubestemt tid etter at et parti av stien raste ut søndag.

– Det har ikke rast noe mer ut siden helgen, men det kan skje, sier parkforvalteren.

Han mener det er nødvendig å få stien i stand før noen bruker den.

Håper stien er klar til fredag

Tirsdag morgen var Strand og to entreprenører på befaring på stedet.

Konklusjonen er at vær og vind har ført til raset og trevelten, og at cirka seks meter av stien må repareres.

Anleggsleder John Ivar Rosten i firmaet Svein Boasson AS mener det har rent godt med vann under stien, slik at støttesteinene er blitt skylt ut og treet har veltet.

– Jeg regner med at vi påbegynner arbeidet i dag, og at vi er ferdige til helgerushet, sier Rosten.

TREVELT: Vind og vann er årsaken til ødeleggelsene, mener parkforvalter Jan-Ove Strand og entreprenør John Ivar Rosten hos Svein Boasson AS etter befaringen tirsdag i 09.00-tiden. Foto: Ørjan Deisz

Etter planen skal de være ferdige til fredag, men med forbehold:

– Så lenge det er nok stein i området vi kan bruke, tror jeg vi skal være ferdige til da, legger anleggslederen til.

Sammen med kollega Christer Andersen planlegger han å bore bolter ned i fjellet for at steinene skal bli liggende på plass. Når arbeidet er ferdig, regner anleggsarbeiderne med at stien vil se akkurat lik ut som den var.

– Vi blir som de lokale sherpaene, smiler Rosten, som håper det er nok stein i området slik at de slipper å måtte bære den opp.

STENGT: Både i Fjellveien og på toppen av Stoltzen er det merket stengt, ifølge parkforvalter Jan-Ove Strand i Bergen kommune. Foto: Ørjan Deisz

Sender folk ned igjen

Idet Bergens Tidende er på vei forbi sperringene ved Stoltze-start i Fjellveien, kommer det flere turgåere. Noen snur når de ser sperringene og skiltet, mens andre trosser advarslene.

– Det er flott at stien blir godt brukt, men nå er den stengt. Mange tenker «jeg skal være forsiktig», men da sender man et signal til andre turgåere, sier Strand.

Han legger til at det er en mulighet å klatre forbi i skråningen, men at det ikke er lurt. Og når én går forbi sperringene, er det lettere at andre følger etter.

Anleggsleder Rosten understreker at når de begynner arbeidet, slipper de ingen forbi.

– Vi må henvise turgåere opp eller ned igjen, sier han.

